Pháp luật Quyền sở hữu trí tuệ có được phép dùng để góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo? Từ ngày 15/9/2025, quyền sở hữu trí tuệ có được phép dùng để góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không? Vấn đề quan tâm của ông Lê Thanh Hưng (xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An).

Trả lời: Ngày 21/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, có hiệu lực từ 15/9/2025.

Một dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc được trao giải tại Cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2024. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 210/2025/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định số 38/2018/NĐ-CP về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, cụ thể như sau:

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo:

1. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, có từ 02 đến tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

2. Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

3. Danh mục hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo:

a) Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Tổng mức đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi nhận đầu tư;

b) Đầu tư các công cụ đầu tư có thể chuyển đổi;

c) Đầu tư quyền mua cổ phần tại doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Giao dịch này không được chuyển nhượng cho các bên thứ ba.

Theo quy định sửa đổi trên, 06 loại tài sản góp vốn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo từ 15/9/2025 bao gồm:

(1) Đồng Việt Nam

(2) Quyền sử dụng đất

(3) Quyền sở hữu trí tuệ

(4) Công nghệ

(5) Bí quyết kỹ thuật

(6) Các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam.

Như vậy, trước đây (Điều 5 Nghị định 38/2018/NĐ-CP) chỉ quy định: “Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam”. Với quy định mới tại Nghị định 210/2025/NĐ-CP đã bổ sung thêm quyền sở hữu trí tuệ (bên cạnh công nghệ và bí quyết kỹ thuật) vào danh mục tài sản được phép góp vốn. Đây là điểm mới quan trọng, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, phần mềm, kiểu dáng công nghiệp… làm tài sản góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.