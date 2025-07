Pháp luật

Gặp giông lốc trong đêm, 4 ngư dân Nghệ An may mắn thoát chết sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

Trong đêm giông lốc, 3 phương tiện đánh bắt gần bờ của ngư dân xã Hải Lộc (Nghệ An) đã liên tiếp gặp nạn, khiến 4 ngư dân phải đối mặt với hiểm nguy. Tuy nhiên, bằng sự dũng cảm, may mắn và sự giúp đỡ của các tàu bạn, tất cả đều đã được đưa vào bờ an toàn.