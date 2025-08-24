Chủ Nhật, 24/8/2025
Pháp luật

Người đàn ông bị điện giật tử vong khi chằng chống mái tôn phòng bão số 5

Thanh Phúc 24/08/2025 22:28

Trong lúc đang gia cố nhà cửa để chống bão số 5, một người đàn ông ở Nghệ An không may bị điện giật tử vong.

bna_12-1-e00971a4624fb70b80b3d492d3c106e2(1).jpg
Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình anh Sáu. Ảnh: CSCC

Chiều 24/8, khoảng 17h30, tại xã Bích Hào (Nghệ An), người dân địa phương phát hiện anh Nguyễn Văn Sáu (SN 1973) không may bị điện giật tử vong trong lúc cùng vợ và con bơm nước vào túi ni lông để chằng chống mái tôn, phòng tránh bão.

Theo thông tin ban đầu, đường điện đi dưới mái tôn bị hở, rò điện sang mái. Khi anh Sáu trèo lên bơm nước, bất ngờ bị điện giật. Thấy chồng, bố gặp nạn, vợ và con thiếu bình tĩnh lao vào ứng cứu cũng bị điện giật, bỏng nặng.

Ngay sau đó, cả 3 được người thân đưa đi cấp cứu, song anh Sáu đã không qua khỏi trên đường tới bệnh viện. Hiện vợ và con anh đang được điều trị tại viện.

bna_2.png
Trên mái nhà, thường có đường điện chạy qua nên mọi người phải chú ý để không xảy ra các sự cố đáng tiếc. Ảnh minh hoạ: T.P

Ông Nguyễn Khánh Thành – Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho biết, chính quyền đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Ông Thành khuyến cáo: “Qua sự việc đáng tiếc này, người dân cần hết sức bình tĩnh, tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong quá trình phòng, chống thiên tai; chú ý kiểm tra hệ thống điện, tránh rò rỉ, đồng thời trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để bảo vệ tính mạng”.

      Người đàn ông bị điện giật tử vong khi chằng chống mái tôn phòng bão số 5

