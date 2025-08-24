Kinh tế Bất chấp nguy hiểm, nhiều trẻ em vẫn nô đùa với sóng biển trước ngày bão đổ bộ Trong khi chính quyền phường Cửa Lò và nhiều hộ dân đang khẩn trương ứng phó với bão số 5 sắp đổ bộ, ghi nhận chiều 24/8 tại bãi biển Cửa Lò cho thấy vẫn có nhiều khách thản nhiên để trẻ nhỏ vui đùa cùng sóng biển.

Theo chính quyền địa phương, đã có lệnh cấm tắm biển, cấm tàu, thuyền ra khơi; các đội cứu hộ trực 24/24h, bổ sung thêm cán bộ phụ trách an ninh du lịch để kiểm soát người tắm biển và ngăn tàu, thuyền đi câu mực. Trên chiều dài hơn 10 km từ khu vực Vinpearl đến Cảng Cửa Lò, cứ mỗi km bố trí 2 tổ trực, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Tuy nhiên, hình ảnh người dân chủ quan, bất chấp cảnh báo vẫn còn ở Cửa Lò chiều muộn ngày 24/8.

Clip: Đình Tuân

Nhiều hộ gia đình vẫn thản nhiên để trẻ em nô đùa với sóng biển trước ngày bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Đình Tuyên

Một em gái mải mê đuổi theo quả bóng trong sóng, phản ánh sự thiếu ý thức của người lớn trong việc bảo vệ con trẻ. Ảnh: Đình Tuyên

Các em nhỏ hồn nhiên vui chơi bên bờ biển, bất chấp cảnh báo của chính quyền. Ảnh: Đình Tuyên

Vẫn có phụ huynh thản nhiên cùng con chơi đùa với sóng biển. Ảnh: Đình Tuyên

Hình ảnh hai em nhỏ chơi đùa trên cát bên bờ biển tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sóng biển dâng cao. Ảnh: Đình Tuyên

Bảo vệ khản cổ kêu gọi rời bãi biển, song không ít người dân vẫn thản nhiên cho trẻ nhỏ vui chơi cùng sóng. Ảnh: Đình Tuyên

Sóng biển dâng cao, đập mạnh từng đợt vào bờ, báo hiệu nguy hiểm cận kề. Ảnh: Đình Tuyên

Hình ảnh người dân thản nhiên chụp ảnh trước sóng dữ cho thấy sự chủ quan, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Đình Tuyên

Trong bối cảnh bão số 5 diễn biến phức tạp, chính quyền phường Cửa Lò đã huy động tối đa lực lượng, trực 24/24h để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân. Người dân và du khách cần nghiêm túc thực hiện những quy định về phòng, chống bão.