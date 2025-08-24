Bất chấp nguy hiểm, nhiều trẻ em vẫn nô đùa với sóng biển trước ngày bão đổ bộ
Trong khi chính quyền phường Cửa Lò và nhiều hộ dân đang khẩn trương ứng phó với bão số 5 sắp đổ bộ, ghi nhận chiều 24/8 tại bãi biển Cửa Lò cho thấy vẫn có nhiều khách thản nhiên để trẻ nhỏ vui đùa cùng sóng biển.
Theo chính quyền địa phương, đã có lệnh cấm tắm biển, cấm tàu, thuyền ra khơi; các đội cứu hộ trực 24/24h, bổ sung thêm cán bộ phụ trách an ninh du lịch để kiểm soát người tắm biển và ngăn tàu, thuyền đi câu mực. Trên chiều dài hơn 10 km từ khu vực Vinpearl đến Cảng Cửa Lò, cứ mỗi km bố trí 2 tổ trực, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.
Tuy nhiên, hình ảnh người dân chủ quan, bất chấp cảnh báo vẫn còn ở Cửa Lò chiều muộn ngày 24/8.
Trong bối cảnh bão số 5 diễn biến phức tạp, chính quyền phường Cửa Lò đã huy động tối đa lực lượng, trực 24/24h để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân. Người dân và du khách cần nghiêm túc thực hiện những quy định về phòng, chống bão.