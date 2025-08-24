Xã hội Ứng phó bão số 5: Gần 3.000 tàu thuyền ở Nghệ An đã về nơi trú ẩn an toàn Các xã, phường ven biển đã thực hiện kêu gọi tất cả các tàu, thuyền về nơi tránh, trú an toàn; đồng thời, đang tổ chức quyết liệt các biện pháp ứng phó bão số 5 với phương châm "4 tại chỗ".

Tất cả tàu, thuyền đã vào tránh, trú an toàn

Tàu, thuyền được đưa về khu neo đậu, tránh, trú an toàn tại Lạch Cờn. Ảnh: Thành Chung

Chiều 24/8, tất cả tàu, thuyền của bà con ngư dân 2 phường Tân Mai và Quỳnh Mai đã được đưa về khu neo đậu, tránh, trú an toàn tại Lạch Cờn. Chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5, bà con ngư dân tại đây đã và đang tích cực chằng buộc kỹ lưỡng tàu, thuyền để giảm thiểu rủi ro. Ngư, lưới cụ trên tàu cũng được ràng kỹ, tránh gió bão cuốn trôi.

Anh Trương Công Linh – chủ tàu NA 93694 TS, ở phường Quỳnh Mai cho biết: Nghe thông tin quà Đài Duyên hải, cũng như từ địa phương báo ra, chúng tôi đã nghe tin về cơn bão số 5 nên đã đánh thuyền từ ngư trường, chạy suốt 15 giờ về tránh trú. Về neo đậu, chúng tôi đã được địa phương yêu cầu thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền và con người.

Người dân phường Quỳnh Mai đang chằng néo tàu, thuyền trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Phạm Bằng

Còn ông Phan Văn Cảnh – ngư dân ở phường Tân Mai cho hay: Toàn phường hiện có 351 tàu, thuyền. Qua nắm bắt, chúng tôi được biết, tất cả tàu, thuyền đều đã trở về an toàn. Đó đã là một điều rất vui. Thực hiện hướng dẫn, chúng tôi đã sắp xếp tàu lớn đậu phía ngoài, tàu nhỏ ở vị trí thích hợp để không va đập, hạn chế tối đa va chạm, cháy, nổ khi bão đổ bộ.

Tương tự, tại Lạch Quèn, 901 tàu thuyền của bà con ngư dân xã Quỳnh Phú cũng đã được đưa vào tránh, trú, neo đậu đảm bảo an toàn cho cả người và phương tiện; khẩn trương chằng dây, che bạt, gia cố thân tàu để phòng tránh sóng gió. Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng của địa phương ra sức tuyên truyền, khuyến cáo bà con không được ở lại trên tàu trong bão vì rất nguy hiểm.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động người dân chằng néo tàu, thuyền, không ở lại trên tàu khi bão vào. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh: Toàn tỉnh Nghệ An có 2.918 tàu, thuyền với 13.240 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản thì đã có 2.915 tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn tại các lạch, âu thuyền trên địa bàn tỉnh. 3 tàu, thuyền còn lại cũng đã tránh, trú an toàn ở vùng biển tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện phương án di dời dân

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 5, ở thời điểm này, các xã ven biển của tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai phương án sơ tán, di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi tránh, trú an toàn.

Đồng chí Đàm Hữu Hồng – Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai cho biết: Phường đã chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó, phòng, chống bão số 5 theo chỉ đạo của tỉnh. Cụ thể, đã bố trí các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, thanh niên triển khai các giải pháp kỹ thuật để gia cố các điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt.

Người dân phường Tân Mai dọn dẹp hàng quán trước khi bão vào. Ảnh: Thành Chung

Cùng với đó, phường Tân Mai đã lên phương án cụ thể để sơ tán, di dời người dân. Trong tình huống nước biển dâng từ 1-2m, phường sẽ thực hiện di dời 104 hộ với 406 người về các hộ gia đình cận kề có nhà 2-3 tầng kiên cố. Trong tình huống nước biển dâng từ 3-4m, phường sẽ di dời 621 hộ với 2.766 người về các trường học, trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Công an phường. Phường cũng đã thành lập tiểu ban hậu cần nhằm đảm bảo nhu cầu cho người dân trong thời gian tránh, trú.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo tại điểm dự kiến đưa người dân đến tránh trú ở phường Tân Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Tương tự, đồng chí Hồ Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phú cho hay: Ứng phó với bão số 5, xã đã lên kịch bản sơ tán, di dời 521 hộ dân, với hơn 1.800 nhân khẩu. Bắt đầu từ chiều 24/8, xã đã thực hiện phương án di dời, đưa người dân đến các nhà kiên cố trong vùng. Xã cũng đang tiếp tục đưa người dân đến nhà văn hóa các thôn, xóm. Công tác hậu cần cũng đã được tính toán, chuẩn bị đầy đủ./.