Thời sự Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5

Chiều tối 24/8, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Cường

Cùng dự họp có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.

Dự họp có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu mở đầu cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, vào hồi 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An khoảng 470 km, Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và được dự báo còn có khả năng mạnh thêm trước khi áp sát đất liền.

Dự báo chiều tối mai (25/8), bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 (rất lớn) tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này khi bão đổ bộ.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ. Ảnh: Thành Cường

Từ chiều và đêm 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5-7m, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Ven biển tỉnh Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ cao ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven biển, cửa sông do sóng lớn và nước dâng vào chiều và tối 25/8.

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển và vùng ven biển trong thời gian bão hoạt động là cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào. Tàu, thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản có khả năng cao bị lật úp, phá hủy và ngập úng.

Từ đêm 24/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An gió sẽ mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua có thể mạnh cấp 11-13, giật cấp 14-15.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường suất rất lớn (trên 150-200mm trong 3 giờ), có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng sâu ở các đô thị, vùng trũng thấp.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật)