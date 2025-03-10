Thời sự Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác tuyên truyền. Trước hết là tăng cường tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Đại hội để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đồng thuận trong ý chí, quyết liệt trong hành động, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Chiều 3/10, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành; cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh, đại diện lãnh đạo văn phòng, thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành tham dự họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 12% trở lên

Thông tin tóm tắt kết quả Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 1-3/10/2025 tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện; thông qua Nghị quyết với 100% đại biểu nhất trí. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 đồng chí; Ban chấp hành bầu 17 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hữu Hoàng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025- 2030. Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Hồng Vinh, Võ Thị Minh Sinh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX gồm 11 đồng chí. Đại hội đã bầu 30 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nghệ An phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 12% trở lên, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân giai đoạn tăng trên 12%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2030 đạt 165-190 triệu đồng/người/năm.

Nhà báo Quang Tiến - Trưởng văn phòng đại diện VTV8 đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Hữu Hoàng

Thực hiện 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030; 3 đột phá chiến lược, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết; ban hành Chương trình hành động với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả"; phát động phong trào thi đua sôi nổi, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nhà báo Duy Hưng - Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Nghệ An đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Hữu Hoàng

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các ban, sở, ngành đã trao đổi, làm rõ, cung cấp thông tin chi tiết hơn về 3 đột phá chiến lược; quan điểm tập trung tạo đột phá phát triển nhanh vùng phía Đông, phát triển bền vững vùng phía Tây; giải pháp phát huy nguồn lực con người, nguồn lao động chất lượng cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, đột phá của đội ngũ cán bộ.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trao đổi, trả lời câu hỏi của các nhà báo, phóng viên. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các ngành cũng đã trao đổi, cung cấp thông tin các dự án hạ tầng giao thông chiến lược được triển khai trong nhiệm kỳ tới; mô hình kinh tế trọng tâm để tỉnh tăng trưởng nhanh và bền vững; lộ trình phát triển cụ thể của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, và những yếu tố quan trọng để tỉnh đạt được mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã đồng hành với tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã đồng hành với tỉnh; đặc biệt tích cực thông tin, lan tỏa tinh thần, nội dung của Đại hội tới cán bộ đảng viên và nhân dân; đồng thời mong các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành để đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống đạt kết quả cao nhất.

Tăng cường tuyên truyền để góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống

Kết luận họp báo, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu, chỉ tiêu rất cao, quyết tâm trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, những nội dung các cơ quan báo chí, nhà báo đặt ra rất trọng tâm, tiếp tục gợi mở những vấn đề mà Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung kết luận buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Trao đổi, làm rõ thêm về các mục tiêu phát triển, đặc biệt là chỉ tiêu GRDP bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 12% trở lên, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Chính trị đặt mục tiêu tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn 2025-2030 là 11-12%. Song, nếu chỉ tăng trưởng 11% thì tỉnh khó đạt mục tiêu, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.000 USD.

Bên cạnh đó, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vấn đề định hướng Nghệ An phải trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh xác định, mục tiêu phát triển trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia là quyết tâm chính trị lớn, có cơ sở, dựa trên những nền tảng mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đó là kết quả thu hút FDI của Nghệ An trong nhiệm kỳ qua. Tỉnh từ "vùng trũng" đã có bước tiến vượt bậc, là nền tảng góp phần hình thành ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh có nhiều dự án động lực về hạ tầng, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông, như dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh; đầu tư mở rộng 2 tuyến Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48.

Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan báo chí tỉnh tham dự buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, là các dự án mà tỉnh đang triển khai, như dự án Cảng nước sâu Cửa Lò; dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự án điện khí LNG Quỳnh Lập gắn với cụm kho cảng... Cùng đó là các cơ chế, chính sách đặc thù cũng sẽ tạo thêm nguồn lực, động lực cho tỉnh phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cũng đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung về 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới. Với đột phá về thể chế, tỉnh tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh theo hai nhóm trọng tâm: Kiến tạo phát triển, thu hút và khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực then chốt; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp tư nhân và các động lực tăng trưởng mới.

Tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng và khơi thông nguồn lực phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với làm rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trả lời, trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Hữu Hoàng

Đột phá về phát triển nguồn nhân lực, tập trung phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo hướng hiện đại, hội nhập; phấn đấu có ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

Thúc đẩy mô hình đào tạo linh hoạt, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nhân. Đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, lao động chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, có tính kết nối, tác động lan tỏa, tạo động lực đối với phát triển. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, hạ tầng khoa học - công nghệ, logistics, năng lượng, thủy lợi đa mục tiêu, các công trình phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, hạ tầng xã hội thiết yếu và nhà ở xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cho rằng, bước đầu đã đi vào hoạt động hiệu quả. Song, bên cạnh đó còn những hạn chế, nhất là khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị; số lượng, chất lượng cán bộ vừa thừa, vừa thiếu. Tỉnh đang tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp xã để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh xác định, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy; lấy văn hóa và con người Nghệ An làm nền tảng, tạo xung lực mới.

Phát triển các ngành công nghiệp, trong đó công nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến làm động lực phát triển; phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác tuyên truyền, trước hết là tăng cường tuyên truyền về các nội dung trọng tâm của Đại hội để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đồng thuận trong ý chí, quyết liệt trong hành động, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các cơ quan báo chí chỉ ra các tồn tại, điểm nghẽn, rào cản để giúp tỉnh nhận diện và xử lý; tăng cường tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hay, điển hình người tốt, việc tốt để nhân rộng trong xã hội.