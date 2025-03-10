Lan toả niềm tin, khí thế và kỳ vọng mới, đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia

Đồng chí Thò Bá Rê – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Keng Đu. Ảnh: PV

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, tôi cảm nhận rõ tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao. Đại hội nhiệm kỳ này đã thể hiện tính đột phá mạnh mẽ, từ báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến các ý kiến tham luận, đóng góp vào Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các nội dung đều bám sát thực tiễn, chỉ ra nhiều vấn đề cần giải quyết trước mắt và những định hướng chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh.

Điều tôi đặc biệt tâm đắc là quyết tâm phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có mức thu nhập trung bình cao trong nhiệm kỳ mới 2025 – 2030. Đây không chỉ là mục tiêu lớn lao mà còn là khát vọng chính đáng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội, tôi mong muốn, tỉnh cần sớm cụ thể hóa bằng các đề án, chương trình hành động sát thực tiễn, đặc biệt chú trọng miền Tây Nghệ An với chính sách đặc thù. Ưu tiên đầu tư hạ tầng, tái định cư, ổn định đời sống cho người dân vùng khó khăn. Đồng thời, cần tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chính quyền 2 cấp, bố trí đủ biên chế, cán bộ có trình độ, đầu tư cơ sở vật chất, nhà công vụ để cán bộ yên tâm công tác.

Là đại biểu tham dự Đại hội, tôi sẽ lan tỏa tinh thần đã được lĩnh hội tại Đại hội; truyền đạt những nội dung, quyết sách quan trọng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương; cùng nhau thống nhất nhận thức, đồng thuận trong hành động, biến quyết tâm chính trị thành phong trào cách mạng sôi nổi.

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã biên giới Keng Đu, tôi sẽ cùng với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị ở địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế, từng bước nâng cao đời sống, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của tỉnh.

Tin tưởng rằng, với tinh thần Đại hội được lan tỏa sâu rộng, cùng sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Nghệ An sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết, sớm hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ, bền vững.

Đồng chí Lê Thị Thêu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã để lại dấu ấn sâu sắc về tinh thần đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Những chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, cùng các phát biểu, tham luận của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương đã khẳng định tầm cao lý luận gắn liền thực tiễn. Các ý kiến đã bổ sung, làm sáng rõ hơn định hướng, mục tiêu, giải pháp lớn, tạo cơ sở vững chắc để Nghệ An bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề Đại hội: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện; phát triển bứt phá, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”. Đây là sự kết tinh ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu hành động quyết liệt, sáng tạo trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đáng chú ý, trong ba đột phá chiến lược được Đại hội xác định, có hai nội dung trùng với định hướng phát triển của xã Tiên Đồng là phát triển nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Sự thống nhất, đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở đang tạo thêm niềm tin, động lực để Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Đồng tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu chính quyền hai cấp; đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển.

Trên cơ sở đó, xã Tiên Đồng xác định rõ trách nhiệm: Khơi dậy sức mạnh đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới tư duy phát triển, coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chủ yếu; lấy văn hoá và con người Nghệ An làm nền tảng bền vững cho sự phát triển theo tinh thần chung của tỉnh.

Là đại biểu tham dự Đại hội, tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm chuyển tải tinh thần Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương, biến quyết tâm chính trị thành phong trào hành động cụ thể.

Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của tỉnh và sự đồng lòng của cơ sở, Nghị quyết Đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn lên của Nghệ An trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Chu Hồng Phi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Châu.

Tôi cho rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực sự là Đại hội của trí tuệ, sáng tạo và đổi mới. Chuyển đổi số được ứng dụng mạnh mẽ trong các khâu tổ chức, đã mang đến cho đại biểu những trải nghiệm tiện lợi, thú vị. Đổi mới của Đại hội được thể hiện từ việc đại biểu được cung cấp tài liệu từ sớm, Đại hội theo mô hình không giấy, việc kiểm tra điểm danh qua các thiết bị điện tử đảm bảo an toàn nhất cho đại biểu. Công tác chuẩn bị và tổ chức cho Đại hội rất chu đáo, khoa học, bài bản, không phô trương, lãng phí, phù hợp với tình hình của địa phương hiện nay.

Đại hội đã tập trung vào những nội dung thực chất, cốt lõi, đó là thảo luận các văn kiện, nhất là Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội lần thứ XX và ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội đề ra đều xuất phát từ thực tiễn, gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, bắt nhịp xu thế phát triển chung của đất nước; cũng như các chỉ tiêu mang tính động lực và giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công của Nghị quyết Đại hội... Đồng thời, công tác cán bộ cũng được quan tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã xây dựng đề án nhân sự có nhiều đổi mới, toàn diện, mang tính đại diện và kế thừa, chất lượng, đảm bảo dân chủ...

Với nhiều đổi mới và quyết tâm chính trị cao, chúng tôi mong muốn sau Đại hội lần này, như phương châm đã đề ra: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, tỉnh nhà sẽ có sự đột phá thực sự để tăng tốc đưa Nghệ An phát triển, thực hiện mong muốn của Bác Hồ kính yêu để Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân.

Tôi thấy Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ chu đáo, khoa học trong tổ chức mà các tham luận tại Đại hội là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Các tham luận hết sức có chất lượng và rất trí tuệ, cụ thể hóa các lĩnh vực, bám sát chỉ tiêu đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; làm rõ những thành tựu của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, cũng như những giải pháp nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Đồng thời, thông qua các tham luận, nhiều vấn đề được đề cập trong văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiếp tục được làm rõ, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu với sự phát triển của tỉnh, đất nước.

Đặc biệt, tôi đánh giá cao các tham luận đã làm rõ hơn về tinh thần đổi mới, sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ để xây dựng tỉnh nhà phát triển, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, chuẩn mực trong mọi hoạt động...

Bên cạnh đó, nội dung các tham luận đã làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, quyết tâm chính trị từ tỉnh đến cơ sở, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá và là cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Quỳ Châu.

Là đại biểu nữ đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số, tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với niềm tin tưởng và kỳ vọng, tôi mong muốn từ thành công của Đại hội lần này, các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục có giải pháp huy động sức mạnh, trí tuệ tổng hợp, đưa ra những quyết sách tạo bước đột phá, sát thực tế và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng quốc gia như mục tiêu của Đại hội đã đề ra.

Tôi mong rằng, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ xây dựng chương trình hành động sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đề ra các mục tiêu để đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề ra giải pháp hiệu quả để thu hút, trọng dụng và phát huy năng lực của nhân tài trong hệ thống chính trị, để từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Mong các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ quan tâm triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, chú trọng đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Bên cạnh đó, quan tâm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về cơ chế, chính sách trong hoạt động giám sát, phản biện, để tiếng nói của Mặt trận và các đoàn thể trở thành kênh thông tin quan trọng của Đảng, chính quyền.