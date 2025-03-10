Thời sự Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An đã có tham luận với nội dung: "Một số giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh".

Tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Theo đồng chí Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An cho biết: Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học và sát thực tiễn.

Dự thảo đã phân tích rõ bối cảnh phát triển, nhận diện đúng thời cơ, thách thức, đề ra các mục tiêu và định hướng chiến lược đúng đắn cho chặng đường phát triển giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thành Cường



Để tiếp tục tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, xin đề xuất một số giải pháp, cụ thể:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Trước tiên, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, pháp luật và thủ tục hành chính theo hướng nhanh, minh bạch, ổn định và nhất quán, tạo niềm tin và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; phát huy mạnh mẽ vai trò “kiến tạo và phục vụ”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của mọi chính sách phát triển kinh tế.

Trong đó, ưu tiên thành lập “Ban Điều phối phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An” trực thuộc UBND tỉnh, nhằm đóng vai trò đầu mối thống nhất trong việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ thủ tục pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối thị trường và huy động nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính cần nâng cao tinh thần cam kết với cộng đồng doanh nghiệp, đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, cấp phép đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường



Thứ hai, hỗ trợ tài chính - đất đai - hạ tầng và chuyển đổi số. Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tín dụng ưu đãi và chính sách sử dụng đất hợp lý, nhằm giảm chi phí đầu vào và tạo dư địa mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng “chính sách linh hoạt theo giai đoạn phát triển doanh nghiệp”, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và đặc thù từng nhóm đối tượng, cụ thể:

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp: Ưu tiên cung cấp vốn hạt giống, hỗ trợ tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm; tư vấn pháp lý, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và chiến lược tiếp thị, kết nối với các chương trình ươm tạo khởi nghiệp.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; thúc đẩy liên kết tham gia chuỗi giá trị trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường



Đối với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI: Duy trì cơ chế đối thoại, cam kết đồng hành dài hạn; hỗ trợ đầu tư vào hạ tầng phụ trợ, khu dịch vụ logistics; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất tại Nghệ An.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường cơ chế, chính sách tập trung đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thực tiễn, trong đó, ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ, nhân lực số. Xem xét thí điểm các mô hình kiến tạo “hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp” với 3 trụ cột chính:

Đó là, hạ tầng số - Dữ liệu - Liên thông: Phát triển nền tảng số hóa toàn bộ quy trình doanh nghiệp tương tác với chính quyền, cấp “Thẻ doanh nghiệp số” để truy cập dịch vụ công một cửa, truy xuất lịch sử tín dụng, ưu đãi, thuế và tài trợ.

Nguồn lực tài chính thông minh: Thành lập Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp địa phương, với vai trò bảo lãnh tín dụng, cho vay ưu đãi chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, tham gia hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp; Thí điểm trung tâm tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối các tổ chức tín dụng với doanh nghiệp bản địa.

Nhân lực theo nhu cầu thực tiễn: Thiết kế mô hình “Trường nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp” liên kết 3 bên: Doanh nghiệp - Trường nghề - Chính quyền, để đào tạo đúng kỹ năng, đúng việc, đúng thời điểm.

Thứ tư, đẩy mạnh liên kết, đối thoại và xúc tiến thị trường. Đẩy mạnh liên kết phát triển vùng và ngành, hình thành các cụm doanh nghiệp theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Trọng tâm là thiết lập hành lang kinh tế - logistics Việt - Lào - ASEAN, lấy Cửa khẩu Thanh Thủy làm cửa ngõ giao thương, kết nối với Cảng Cửa Lò, cao tốc Bắc - Nam và hệ thống quốc lộ trọng điểm. Bên cạnh đó, thiết lập và duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, có chất lượng giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc kịp thời.

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Đồng thời, để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng chí Nguyễn Sỹ Văn đề xuất một số kiến nghị:

Đối với Trung ương: Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục ban hành và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là tín dụng ưu đãi, giảm, giãn thuế, phí, bảo hiểm xã hội; hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ.

Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội cho các địa phương động lực tăng trưởng, trong đó có tỉnh Nghệ An, nhất là hạ tầng giao thông liên vùng, logistics và hạ tầng số. Cho phép tỉnh Nghệ An được thí điểm một số mô hình đặc thù tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và thu hút FDI chất lượng cao.

Đối với tỉnh Nghệ An: Sớm xây dựng và ban hành chương trình tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2030 với mục tiêu cụ thể, giải pháp đồng bộ, lộ trình rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Cùng với đó, giao chỉ tiêu cải thiện Chỉ số PCI, DDCI và số lượng doanh nghiệp thành lập mới cho từng sở, ngành, địa phương theo dõi, thực hiện.

Doanh nghiệp phát triển là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế. Việc đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là cam kết hành động của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.

Kho xăng dầu Bến Thủy. Ảnh: P.V



"Với vai trò là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, tiên phong trong đổi mới quản trị, chuyển đổi số, phát triển bền vững và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra", đồng chí Nguyễn Sỹ Văn khẳng định.