Xã hội Doanh nghiệp tại Nghệ An đang "khát" lao động ngành điện, điện tử Thị trường lao động ở Nghệ An hiện nay trở nên sôi động ở lĩnh vực điện, điện tử. Các doanh nghiệp không chỉ đẩy mạnh sản xuất nhằm tận dụng đà phục hồi kinh tế, mà còn tăng tốc tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, xuất khẩu. Tuy nhiên, bài toán thiếu hụt lao động có tay nghề vẫn là thách thức lớn.

Nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 9

Innovative Manufacturing Solutions VietNam, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc với ngành nghề sản xuất về linh kiện điện tử, đứng chân tại Khu công nghiệp VSIP đang cần tuyển hơn 100 lao động ngành điện, điện tử. Bên cạnh ưu tiên tuyển dụng những người đã qua đào tạo và có kinh nghiệm, công ty sẽ tuyển thêm cả những lao động phổ thông với mức lương từ 7- 8 triệu đồng/người/ tháng.

Đào tạo ngành điện tại Trường Trung cấp KT - KT Hồng Lam. Ảnh: Thanh Nga

Từng tham gia Ngày hội việc làm với mong muốn sẽ tuyển dụng được nhân lực cho năm 2025 và những năm tiếp theo, tuy nhiên đến tháng 9, Công ty Innovative vẫn đang “đói lao động”.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - phụ trách nhân sự của công ty cho biết: Ngay từ đầu năm chúng tôi đã đăng tuyển dụng 1.500 lao động có tay nghề và lao động chất lượng cao, và mong những sinh viên trường nghề với chuyên ngành Điện, điện tử sẽ đầu quân. Nhưng dù đã đăng ký hướng nghiệp cho các đơn vị dạy nghề, Công ty vẫn chưa tuyển dụng được nhiều lao động. Trên thực tế, chúng tôi thiếu lao động quanh năm, nhưng trong tháng 8, 9 này chúng tôi cần tổng lực để hoàn thiện các đơn hàng nên rốt ráo đăng tuyển dụng, hy vọng sẽ đủ nhân lực cho đợt cao điểm”.

Tiết học Điện tại Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc Phòng. Ảnh: P.V

Cũng cần nhiều nhân lực không kém là Luxshare ICT, đơn vị chuyên sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, bao gồm thiết bị tiêu dùng, thiết bị truyền thông, phụ tùng ô tô, và linh kiện máy tính cho các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Lenovo, Sony, Asus và Huawei. Trong năm 2025, công ty có kế hoạch tuyển dụng tới 25.000 vị trí việc làm với mức lương từ 5,9 triệu – 10 triệu đồng/tháng, nhưng đến nay vẫn “đói lao động” phổ thông và lao động có tay nghề.

Cái khó của đơn vị này là rất nhiều lứa công nhân vào làm việc nhưng lại nghỉ vì... vào ngày mùa hoặc gia đình có công việc. Đại diện công ty cho biết: “Thường lao động phổ thông ngoài 25 tuổi cư trú tại địa phương hay có tâm lý chỉ đi làm công ty khi nông nhàn, nếu vào vụ gặt, vụ cấy là họ xin nghỉ 5-7 ngày. Đó là điều tối kỵ trong môi trường làm việc kỷ luật công nghiệp”.

Ngành điện, điện tử tại Trường Trung cấp KT- KT Hồng Lam. Ảnh: Thanh Nga

Theo báo cáo của ngành Lao động, việc làm, thị trường lao động quý III/2025, nhu cầu tuyển dụng lao động ngành điện, điện tử tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2024. Các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Foxconn, Intel... liên tục đăng tin tuyển dụng kỹ thuật viên điện tử, công nhân lắp ráp, kiểm soát chất lượng và kỹ sư điện – tự động hóa. Các doanh nghiệp đang vào giai đoạn nước rút hoàn thành các đơn hàng cho đối tác, do đó nhu cầu tuyển lao động đang rất lớn. Đây là tín hiệu rất đáng mừng về sức khỏe của các doanh nghiệp cũng như thị trường lao động.

Không chỉ doanh nghiệp sản xuất, nhiều công ty phụ trợ trong chuỗi cung ứng điện tử cũng mở rộng tuyển dụng để đón đầu các dự án đầu tư mới. Tuy vậy, thực tế là nhiều doanh nghiệp lại đang "khát" lao động có tay nghề.

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực, hiện tại hơn 50% vị trí kỹ thuật viên yêu cầu người lao động phải có bằng trung cấp, cao đẳng ngành điện – điện tử hoặc có kinh nghiệm thực tiễn vận hành dây chuyền tự động hóa.

“ Tháng 9/2025, các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cần tới 7.500 vị trí việc làm cho các ngành như điện, điện tử, dệt may, da giày, chế biến gỗ… Trong đó, ngành nghề cần nhiều nhất là điện, điện tử cần tới 5.000 vị trí việc làm.

Nhu cầu lớn trong tương lai

Theo các chuyên gia lao động – việc làm, ngành điện và điện tử sẽ tiếp tục là “đầu tàu” của nền kinh tế trong 5–10 năm tới, nhu cầu tuyển dụng không ngừng gia tăng. Đây chính là cơ hội lớn cho lực lượng lao động trẻ Nghệ An.

Học nghề điện tử ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt - Hàn. Ảnh: Thanh Nga

Nếu được đào tạo bài bản về công nghệ, kỹ năng trong lĩnh vực tự động hóa, người lao động có thể dễ dàng tìm được việc làm ổn định với thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, ngoài tay nghề, chuyên môn, các doanh nghiệp hiện nay còn đặc biệt chú trọng đến những ứng viên thành thạo phần mềm kỹ thuật, có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn).

Như đã đề cập, mặc dù thị trường tuyển dụng khởi sắc, nhưng tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề vẫn khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng. Theo một số chuyên gia, chênh lệch cung – cầu lao động sẽ còn kéo dài nếu hệ thống giáo dục nghề nghiệp không kịp thời điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phía doanh nghiệp cũng có những trăn trở, đơn cử đại diện Công ty chuyên sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử Innovative Manufacturing Solutions VietNam cho hay: "Chúng tôi cần tới lượng lớn sinh viên trường nghề tốt nghiệp ngành Điện, điện tử, có những ưu đãi trong các chế độ lương thưởng, thậm chí còn có ký túc xá cho những lao động ở xa, nhưng vẫn không chiêu mộ được nhiều lao động". Đại diện công ty này đồng thời kiến nghị, Nhà nước cần có thêm chính sách khuyến khích đầu tư đào tạo nghề cho lĩnh vực điện tử, tự động hóa.

“ Những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện, điện tử thường chọn các doanh nghiệp trong Bình Dương, Đồng Nai vì mức thu nhập tốt hơn, hoặc nếu vào các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì họ thường chọn các công ty lớn như Vinamilk, TH… chứ ít lựa chọn các KCN. Lý do là bởi mức lương được nhận từ 9-10 triệu đồng, nhiều lao động còn phải chịu chi phí đi lại và ăn ở… bởi thực tế, lượng ký túc xá được xây dựng vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu. Ông Hồ Văn Đàm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Việt - Hàn

Ông Hồ Văn Đàm cũng cho rằng, quan trọng nhất là các doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa chính sách đãi ngộ, tạo môi trường làm việc tốt nhất để hấp dẫn, thu hút nhiều hơn những lao động có tay nghề.