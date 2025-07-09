Thời sự 4 giải pháp, định hướng 36 vị trí việc làm cho nhân sự cấp xã Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã, đồng thời, định hướng 36 vị trí việc làm cụ thể để địa phương rà soát, bố trí, kiện toàn đội ngũ.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 7415 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, đưa ra những giải pháp để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

4 giải pháp bảo đảm nhân sự

Trước mắt, địa phương bảo đảm số lượng công chức tại các tổ chức hành chính ở cấp xã tối thiểu theo hướng dẫn tại Công văn số 09 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Từ đó, địa phương xác định số lượng công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung nhân lực (nhất là các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng... ở cấp xã) và các vị trí trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp theo 4 hình thức.

Cụ thể:

Thứ nhất, là điều chuyển công chức giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ theo Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ hai, là ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ (ưu tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng...) theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 173.

Thứ ba, là thực hiện thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định số 170 trong số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao chưa sử dụng (bảo đảm không thay đổi tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao cho địa phương), nhất là ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã.

Thứ tư, là tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức liên quan lĩnh vực chuyên môn như công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp... bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương cấp xã.

Định hướng danh mục vị trí việc làm ở cấp xã

Trong phụ lục kèm theo Công văn số 7415, Bộ Nội vụ đã định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã. Trong đó, có 8 vị trí lãnh đạo, quản lý, gồm: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Có 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trải rộng ở các lĩnh vực: văn phòng, tư pháp, đối ngoại, tài chính - kế hoạch, xây dựng - công thương, nông nghiệp - môi trường, nội vụ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học và thông tin, y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công, dân quân tự vệ...