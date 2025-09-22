Kinh tế Số doanh nghiệp mới tăng trở lại sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW ban hành Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, sau khi có Nghị quyết 68- NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, từ tháng 7/2025, cùng với cả nước, số doanh nghiệp thành lập mới tại Nghệ An đã tăng trở lại. Đây là tín hiệu tốt so với cùng kỳ năm 2024.

Những mảng sáng, tín hiệu tích cực

Theo số liệu từ Sở Tài chính, đến tháng 9/2025, Nghệ An có trên 35.000 doanh nghiệp được thành lập, trong đó, có khoảng gần 17.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tình hình mở lại chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn Nghệ An chưa cao so với cả nước, nhưng nhìn chung đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể tăng vọt. Ảnh: Nguyễn Hải

“ Theo Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính, 9 tháng đầu năm nay (tính đến ngày 11/9/2025) toàn tỉnh có 3.803 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái là 2.221 doanh nghiệp). Tương tự, có 708 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 8 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, có 617 doanh nghiệp giải thể, tăng 209 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoặc trở lại kinh doanh tốt hơn, 9 tháng đầu năm, Nghệ An cũng ghi nhận số hộ cá thể đăng ký kinh doanh tăng mạnh, từ khoảng 155.000 hộ lên 162.000 hộ.

Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trường Vinh cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường tăng đột biến. Đặc biệt, từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 về dạy thêm, học thêm thì số hộ kinh doanh cá thể đến đăng ký tăng vọt.

Tình hình tại địa bàn vùng trung tâm huyện lỵ trước đây và nay là các xã, phường như Đô Lương, Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Thái Hòa... cũng tương tự khi số hồ sơ xin đăng ký kinh doanh cá thể tăng mạnh, trong đó, chủ yếu là mở các trung tâm dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống...

Bên cạnh đó, số hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp hoặc bổ sung chức năng kinh doanh cũng tăng. Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đô Lương lý giải: Thời điểm này, ngành Thuế đang triển khai các quy định để quản lý chặt hình thức thuế khoán, trong đó, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm chuyển đổi doanh nghiệp sẽ được hưởng một số chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị nên nhiều hộ cá thể cũng chuyển đổi.

Cụm công nghiệp Diễn Thắng do Công ty CP SEMEC từ Hà Nội vào đầu tư hạ tầng đã chuyển sang giai đoạn cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính chia sẻ: Sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Nghệ An đã ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai. Sau 4 tháng, mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của tỉnh chưa đạt như bình quân chung cả nước nhưng có điểm sáng, số vốn đưa vào kinh doanh đã tăng mạnh. Cụ thể, 9 tháng đầu năm đã có 28.983 tỷ đồng đưa vào kinh doanh, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái là 17.205 tỷ đồng).

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An, ông Trần Anh Sơn cho biết thêm: Tình hình các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoặc giải thể, rút lui khỏi thị trường 9 tháng đầu năm phản ánh đúng thực trạng bức tranh các doanh nghiệp tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tín hiệu tích cực là các doanh nghiệp thành lập mới kèm theo đó nguồn vốn đưa vào kinh doanh tăng lên. Điều này chứng tỏ các biện pháp chấn chỉnh quản lý của tỉnh đã phát huy hiệu quả. Tình trạng “doanh nghiệp ma”, thành lập doanh nghiệp để “đánh quả”, dự thầu như trước đây đã giảm.

Tháo gỡ các rào cản

Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, từ đầu nhiệm kỳ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động, kèm theo đó là Đề án hỗ trợ phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh.

Tiếp sau đó, ngay sau khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành, tỉnh đã rà soát, giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (trước đây) phối hợp với các hội doanh nghiệp liên tục tổ chức các chương trình tập huấn hỗ trợ kiến thức, quy định mới về kinh doanh, chuyển đổi hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, doanh nhân. Sau gần 4 năm triển khai, tỉnh đã triển khai được hàng chục lớp tập huấn cho hàng ngàn doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một doanh nghiệp ngoại tỉnh vào đầu tư Nhà máy thu gom, xử lý rác thải tại phường Hoàng Mai đang tu sửa lại nhà xưởng và dây chuyền xử lý. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy nhiên, thay đổi về phòng cháy, chữa cháy, chính sách thuê đất, cấp phép khai thác mỏ của Nhà nước... khiến doanh nghiệp chưa thích nghi kịp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cho rằng, tuy tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ đầu tư nhưng ở nhiều lĩnh vực, do nhiều sở, ngành phụ trách nên khá dàn trải; hồ sơ thủ tục thanh, quyết toán còn phức tạp, doanh nghiệp khó tiếp cận.

Ông Thái Đại Phong - Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong nhiều lần kiến nghị về tháo gỡ quy định về phòng cháy, chữa cháy trong Cụm công nghiệp Nghi Phú cũng như phản ánh việc làm hồ sơ nghiệm thu, quyết toán hỗ trợ sau khi đưa sản phẩm mây, tre đan đi dự hội chợ quốc tế gặp khó khăn.

Các doanh nghiệp làm hồ sơ hưởng hỗ trợ lãi suất, đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ cũng gặp một số trở ngại... Họ mong muốn bên cạnh hỗ trợ kinh phí, thì đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, hoàn thiện các hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác hơn. Khi đó, với tinh thần cởi mở và luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành của các sở, ngành và địa phương thì không chỉ doanh nghiệp đăng ký mới tăng lên mà các doanh nghiệp, tập đoàn quy mô lớn trong và ngoài tỉnh sẽ tìm về Nghệ An mở chi nhánh và văn phòng đại diện nhiều hơn.