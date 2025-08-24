Kinh tế TIN BÃO KHẨN CẤP: Bão số 5 giật cấp 16, tiến thẳng vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị Theo tin bão khẩn cấp phát lúc 16h30 ngày 24/8 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, cơn bão số 5 đang di chuyển nhanh theo hướng Tây với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16 và còn có khả năng mạnh thêm.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 16h30 ngày 24/8/2025.

Dự báo chiều tối mai (25/8), bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Cụ thể, vào hồi 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An khoảng 470km, Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và được dự báo còn có khả năng mạnh thêm trước khi áp sát đất liền.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, diễn biến của bão rất phức tạp:

Đến 04 giờ ngày 25/8: Vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ. Bão cách Nghệ An khoảng 240km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất duy trì ở cấp 13-14, giật cấp 16.

Vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 11-12, giật cấp 14 . Đến 16 giờ ngày 26/8: Bão sẽ di chuyển sâu vào đất liền, sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6.

Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 (rất lớn) tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này khi bão đổ bộ.

Cảnh báo tác động của bão

Trên biển: Biển động dữ dội

Từ chiều và đêm nay (24/8), vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão sóng cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Ven biển tỉnh Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ cao ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven biển, cửa sông do sóng lớn và nước dâng vào chiều và tối ngày 25/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển và vùng ven biển trong thời gian bão hoạt động là cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào.

Tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản có khả năng cao bị lật úp, phá hủy và ngập úng.

Trên đất liền: Gió giật cấp 15 kèm mưa đặc biệt to

Từ đêm nay (24/8), trên đất liền tỉnh Nghệ An gió sẽ mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua có thể mạnh cấp 11-13, giật cấp 14-15.

Về mưa lớn, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường suất rất lớn (trên 150-200mm trong 3 giờ), có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng sâu ở các đô thị, vùng trũng thấp.

Báo và PTTH Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất.