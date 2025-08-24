Kinh tế Lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người dân tại các chung cư cũ di dời khẩn cấp trước khi bão số 5 đổ bộ Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã triển khai phương án di dời khẩn cấp hơn 1.000 cư dân sống trong các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Clip: Quang An

Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, ông Nguyễn Sỹ Diệu – Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: “Bão số 5 được nhận định là cơn bão mạnh, ảnh hưởng đến Nghệ An, do đó, việc di dời người dân ra khỏi các điểm ách yếu, các khu chung cư cũ là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện ngay để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Toàn bộ bà con phải rời khỏi khu vực nguy hiểm trước 19h ngày 24/8”.

Các tòa chung cư Quang Trung cũ đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân sinh sống. Ảnh: Quang An

Được biết, phường Thành Vinh đã tổ chức di dời hơn 1.000 nhân khẩu. Bao gồm các cư dân tại các tòa nhà C2, C3, C4, C5, C6 và D2 chung cư Quang Trung cũ. Ngoài ra, gần 300 hộ dân tại các khu tập thể cũ thuộc các phường Cửa Nam, Hưng Bình, Đội Cung, Lê Lợi (cũ)… cũng nằm trong diện buộc phải rời đi vì nguy cơ sập đổ hoặc ngập lụt khi mưa bão lớn xảy ra.

Lãnh đạo phường Thành Vinh kiểm tra chung cư Quang Trung cũ chiều 24/8. Ảnh: Quang An

Địa điểm di dời cho người dân cũng được xác định tại Khách sạn Lam Giang trên địa bàn phường, ngoài ra, các hộ cũng được bố trí nghỉ tạm tại nhà chung cư CT1B, nhà văn hóa các khối cũng như vận động bà con lưu trú tại nhà anh em, người thân. Chính quyền phường đã huy động lực lượng dân quân, công an và tổ an ninh cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển, đồng thời bảo vệ tài sản tại chỗ.

Cư dân chung cư Quang Trung đa số là những người đã lớn tuổi, sinh sống tại chung cư này từ những ngày đầu. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận, chiều 24/8, tại các dãy chung cư Quang Trung, lãnh đạo phường Thành Vinh đã trực tiếp đi kiểm tra, vận động từng gia đình di dời đến nơi an toàn. Nhiều cư dân hối hả thu xếp đồ đạc, mang theo những tài sản cần thiết để rời khỏi căn nhà cũ, chuyển tới nơi tạm trú an toàn trước khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo phường Thành Vinh vận động từng hộ dân di dời trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Quang An

Nhiều hộ dân đã chủ động di dời đến nơi an toàn trong chiều 24/8. Ảnh: Quang An

Dù lo lắng, song hầu hết người dân đều đồng thuận với chủ trương di dời. Bà Đặng Thị Lan Anh ở chung cư C4 Quang Trung cho biết: “Chung cư này đã xuống cấp từ lâu, tường nứt, mái dột. Nghe tin bão lớn sắp về, khi có thông báo di dời, gia đình tôi lập tức thu xếp đi ngay để đảm bảo an toàn”.

Một số cư dân tuổi cao, bị bệnh hiểm nghèo được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Quang An

Chung cư Quang Trung là biểu tượng một thời của TP. Vinh (cũ), được xây dựng cách đây 50 năm. Tuy nhiên, qua thời gian, nhiều hạng mục đã hư hỏng nặng, một số dãy nhà trong tình trạng nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro đổ sập bất cứ lúc nào. Người dân tại đây đã nhiều năm sống trong cảnh bất an, nhất là mỗi mùa mưa bão.

Phường Thành Vinh yêu cầu các cư dân tại các chung cư cũ phải di dời trước 19h tối nay (24/8). Ảnh: Quang An

Việc di dời khẩn cấp lần này được xem là biện pháp cấp bách, nhằm giảm thiểu tối đa sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi bão số 5 đổ bộ. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa bão, đồng thời, có phương án hỗ trợ lâu dài cho các hộ dân trong diện di dời.