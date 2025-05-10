Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 129.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ.

Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang trình bày diễn văn khai mạc đại hội và khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, kỳ đại hội đầu tiên của tỉnh mới hợp nhất, mở ra thời kỳ phát triển và đổi thay mạnh mẽ, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình cách mạng của Đảng bộ.

Đại hội xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung”.

Chủ đề ấy thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh nhà, đồng thời cũng là mong đợi, kỳ vọng của Trung ương và đồng bào cả nước dành cho Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Q.V

Xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung, hướng tới tầm vóc quốc gia

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, chúc mừng và biểu dương thành tích đáng trân trọng, tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần nhận diện khách quan, đầy đủ khi hợp nhất tỉnh sẽ mở rộng không gian phát triển với quy mô, tiềm năng lợi thế lớn hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh cần khai thác tiềm năng, thế mạnh; huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh; lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ tới nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần vào mục tiêu bứt phá, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung, hướng tới tầm vóc quốc gia.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, “Vương quốc hang động” với “ký ức chiến tranh, khát vọng hòa bình”; kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch tâm linh, hoài niệm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Ảnh: Q.V

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần nghiên cứu, cập nhật, nhận diện đúng đắn những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, phấn đấu đạt được kết quả thiết thực có thể đo đếm được.

Tập trung huy động mọi nguồn lực; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thuỷ lợi, hạ tầng giáo dục, y tế… đồng bộ, hiện đại, phù hợp để tạo ra động lực phát triển mới của tỉnh.

Cùng đó, tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo, lo sinh kế cho người dân, nhất là ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sản phẩm hàng hóa có thương hiệu. Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm hàng hóa đặc sản của vùng đất Quảng Trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Q.V

Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải khẩn trương rà soát chặt chẽ, tính toán kỹ lưỡng, ban hành ngay Chương trình hành động với tinh thần 6 rõ: rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Quyết liệt triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 62 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 17 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 14 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; chỉ định đồng chí Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và 4 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.