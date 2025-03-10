Xây dựng Đảng Những hình ảnh nổi bật tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An điểm lại những hình ảnh nổi bật tại Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và trưởng các đoàn đại biểu đại diện cho 500 đại biểu chính thức dự Đại hội thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh của Người. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và trưởng các đoàn đại biểu chụp lưu niệm trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Hoàng

Ngày làm việc thứ nhất: Phiên trù bị

Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu dự Đại hội điểm danh qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Thành Cường

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hữu Hoàng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Ảnh: Hữu Hoàng

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, phổ biến, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu nghe tham luận tại phiên trù bị. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu Bế mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Ngày làm việc thứ hai: bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh vào sáng 2/10.

Đồng chí Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội về dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước về dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương thay mặt Bộ Chính trị về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đón Mẹ Việt Nam anh hùng về dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu Trung ương dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Quang cảnh Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đàn tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Ngày làm việc thứ 3: Bế mạc Đại hội

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu xem triển lãm những kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, cảm ơn sự đóng góp của các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh không tái cử, các đồng chí nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi, các đồng chí thuyên chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh không tái cử, các đồng chí nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi, các đồng chí thuyên chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường