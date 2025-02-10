Pháp luật Công an Nghệ An siết chặt an ninh bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025- 2030 được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Công an Nghệ An đã chủ động triển khai lực lượng, xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.



CSGT dẫn đoàn bảo đảm an toàn cho các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Trọng Tuấn

Ngay từ sáng sớm ngày 2/10, lực lượng Cảnh sát giao thông đã được huy động, có mặt tại các tuyến đường trọng điểm và khu vực tổ chức Đại hội để phân luồng, điều tiết phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc. Đồng thời, công tác dẫn đoàn đại biểu cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo các đoàn đến tham dự đúng giờ, an toàn tuyệt đối.

Bộ phận trực giám sát an ninh, trật tự ATGT qua hệ thống camera. Ảnh: PV

Song song với đó, lực lượng Cảnh sát cơ động và các Tổ công tác 373 liên tục tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Tại khu vực tổ chức sự kiện, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động luôn túc trực sẵn sàng, giữ thế trận vững chắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ tại nơi tiếp đón đại biểu. Ảnh: Trọng Tuấn

Lực lượng an ninh cũng được bố trí tại các điểm đón tiếp đại biểu, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng, chủ động nắm tình hình, kiểm soát tốt mọi hoạt động ra, vào. Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ duy trì thường trực 24/24, sẵn sàng triển khai phương án xử lý khi có sự cố phát sinh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC túc trực thường xuyên, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Ảnh: Trọng Tuấn

Công an các phường sở tại cũng chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xung quanh, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ thành công Đại hội.

Ngày mai là ngày làm việc cuối cùng, toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững an ninh, trật tự đến phút cuối cùng của sự kiện chính trị quan trọng này.