Xã hội Gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 5 Nhằm kịp thời ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), chiều 24/8, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ triển khai công tác phòng, chống bão số 5. Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Trung tướng Thái Doãn Đức - Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu dự, chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; các cơ quan Quân khu; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đóng trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Các đồng chí tham gia hội nghị. Ảnh: Huy Cường

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện sơ tán Nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương gia cố đê biển đoạn thuộc khối Tân Minh, phường Tân Mai. Ảnh: Lê Thạch

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra hệ thống nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, trạm, xưởng và các công trình liên quan; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho doanh trại, kho tàng, trang bị, kỹ thuật, công trình chiến đấu và các hoạt động của bộ đội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các nhà chung cư cao tầng xuống cấp nguy hiểm, các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, thấp trũng; hỗ trợ Nhân dân chằng, chống nhà cửa và di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm; phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến và hướng đi của cơn bão số 5 để chủ động di chuyển, tránh, trú, không đi vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu; triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, tài sản trên các đảo và ven biển; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân chằng néo tàu thuyền. Ảnh: Hải Thượng

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chuẩn bị doanh trại sẵn sàng hỗ trợ, bảo đảm nơi ăn, ở cho Nhân dân tránh, trú khi có yêu cầu; làm tốt công tác ứng phó và sẵn sàng khắc phục hậu quả sau bão, mưa lũ, bảo đảm an toàn về mọi mặt; chuẩn bị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho công tác ứng phó thiên tai.

Quân khu chỉ đạo 116.940 đồng chí ở các đơn vị chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó bão (trong đó, bộ đội thường trực 15.365 đồng chí, dân quân tự vệ 101.575 đồng chí); 1.213 phương tiện các loại (trong đó, 635 xe ô tô, 31 xe đặc chủng, 547 chiếc xuồng các loại).

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Trung

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạm dừng mọi hoạt động chưa cần thiết; tiếp tục kiểm tra, chằng chống nhà cửa, kho tàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối người, vũ khí trang bị, phương tiện của các cơ quan, đơn vị. Duy trì ứng trực 100% quân số, sẵn sàng phương án xử trí tốt các tình huống xảy ra, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão, hoàn lưu bão gây ra. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng di dời Nhân dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... Chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn sàng ứng phó với các tình huống.