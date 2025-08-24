Kinh tế TIN BÃO MỚI NHẤT: Bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, chỉ còn cách Nghệ An khoảng 400 km Theo tin bão khẩn cấp cập nhật lúc 20h00 tối 24/8 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 và đang áp sát vùng biển Nghệ An. Dự báo gần sáng mai, đất liền tỉnh Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 20h00 ngày 24/8/2025.

Hồi 19 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, chỉ còn cách tỉnh Nghệ An khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. So với bản tin chiều cùng ngày, bão đã di chuyển gần hơn 60km về phía đất liền.

Điểm đặc biệt nguy hiểm là bão đã mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão hiện mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo quỹ đạo và thời điểm bão đổ bộ

Đến 07 giờ ngày 25/8: Vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, chỉ cách Nghệ An khoảng 200km. Lúc này, bão vẫn duy trì sức mạnh kinh hoàng ở cấp 14, giật cấp 17.

Vị trí tâm bão nằm trên khu vực đất liền biên giới Việt Nam - Lào. Khi vào đất liền, bão suy yếu còn cấp 10-11, giật cấp 14. Sau đó, bão tiếp tục đi sâu và suy yếu dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này được cảnh báo ở cấp 4 – mức độ rất lớn.

Cảnh báo tác động cực kỳ nguy hiểm trên đất liền và trên biển