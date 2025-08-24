TIN BÃO MỚI NHẤT: Bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, chỉ còn cách Nghệ An khoảng 400 km
Theo tin bão khẩn cấp cập nhật lúc 20h00 tối 24/8 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 và đang áp sát vùng biển Nghệ An. Dự báo gần sáng mai, đất liền tỉnh Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.
Hồi 19 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, chỉ còn cách tỉnh Nghệ An khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. So với bản tin chiều cùng ngày, bão đã di chuyển gần hơn 60km về phía đất liền.
Điểm đặc biệt nguy hiểm là bão đã mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão hiện mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.
Dự báo quỹ đạo và thời điểm bão đổ bộ
- Đến 07 giờ ngày 25/8: Vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, chỉ cách Nghệ An khoảng 200km. Lúc này, bão vẫn duy trì sức mạnh kinh hoàng ở cấp 14, giật cấp 17.
- Đến 19 giờ ngày 25/8: Vị trí tâm bão nằm trên khu vực đất liền biên giới Việt Nam - Lào. Khi vào đất liền, bão suy yếu còn cấp 10-11, giật cấp 14.
- Sau đó, bão tiếp tục đi sâu và suy yếu dần.
Cấp độ rủi ro thiên tai tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này được cảnh báo ở cấp 4 – mức độ rất lớn.
Cảnh báo tác động cực kỳ nguy hiểm trên đất liền và trên biển
- Trên đất liền: Dự báo đã được điều chỉnh theo hướng nguy hiểm hơn. Từ gần sáng ngày 25/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An gió sẽ mạnh dần lên cấp 12-14, giật cấp 15-16. Đây là cấp gió có sức tàn phá cực kỳ lớn, có thể gây thảm họa nếu không phòng tránh.
- Trên biển: Vùng biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8,0-10,0m ở vùng gần tâm bão. Biển động dữ dội. Ven biển có nguy cơ nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, gây ngập úng sâu các vùng trũng, thấp.
- Mưa lớn: Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cần đặc biệt đề phòng mưa cường suất lớn (trên 150-200mm trong 3 giờ) có thể gây lũ quét và sạt lở đất.