Chủ Nhật, 24/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

TIN BÃO MỚI NHẤT: Bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, chỉ còn cách Nghệ An khoảng 400 km

PV 24/08/2025 20:51

Theo tin bão khẩn cấp cập nhật lúc 20h00 tối 24/8 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 và đang áp sát vùng biển Nghệ An. Dự báo gần sáng mai, đất liền tỉnh Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Screenshot 2025-08-24 204815
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 20h00 ngày 24/8/2025.

Hồi 19 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, chỉ còn cách tỉnh Nghệ An khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. So với bản tin chiều cùng ngày, bão đã di chuyển gần hơn 60km về phía đất liền.

Điểm đặc biệt nguy hiểm là bão đã mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão hiện mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo quỹ đạo và thời điểm bão đổ bộ

  • Đến 07 giờ ngày 25/8: Vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, chỉ cách Nghệ An khoảng 200km. Lúc này, bão vẫn duy trì sức mạnh kinh hoàng ở cấp 14, giật cấp 17.
  • Đến 19 giờ ngày 25/8: Vị trí tâm bão nằm trên khu vực đất liền biên giới Việt Nam - Lào. Khi vào đất liền, bão suy yếu còn cấp 10-11, giật cấp 14.
  • Sau đó, bão tiếp tục đi sâu và suy yếu dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này được cảnh báo ở cấp 4 – mức độ rất lớn.

Cảnh báo tác động cực kỳ nguy hiểm trên đất liền và trên biển

  • Trên đất liền: Dự báo đã được điều chỉnh theo hướng nguy hiểm hơn. Từ gần sáng ngày 25/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An gió sẽ mạnh dần lên cấp 12-14, giật cấp 15-16. Đây là cấp gió có sức tàn phá cực kỳ lớn, có thể gây thảm họa nếu không phòng tránh.
  • Trên biển: Vùng biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8,0-10,0m ở vùng gần tâm bão. Biển động dữ dội. Ven biển có nguy cơ nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, gây ngập úng sâu các vùng trũng, thấp.
  • Mưa lớn: Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cần đặc biệt đề phòng mưa cường suất lớn (trên 150-200mm trong 3 giờ) có thể gây lũ quét và sạt lở đất.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cán bộ vùng cao Nghệ An mang  lương thực xuống bản cùng ăn, cùng ở hỗ trợ người dân di dời, phòng, chống bão số 5

Cán bộ vùng cao Nghệ An mang  lương thực xuống bản cùng ăn, cùng ở hỗ trợ người dân di dời, phòng, chống bão số 5

Ứng phó bão số 5: Gần 3.000 tàu thuyền ở Nghệ An đã về nơi trú ẩn an toàn

Ứng phó bão số 5: Gần 3.000 tàu thuyền ở Nghệ An đã về nơi trú ẩn an toàn

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang

‘Xanh nhà hơn già đồng’ nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch lúa hè thu chạy bão số 5

‘Xanh nhà hơn già đồng’ nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch lúa hè thu chạy bão số 5

Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 5 (Kajiki) tại Nghệ An

Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 5 (Kajiki) tại Nghệ An

Phòng, chống bão số 5

Đọc tiếp

Cán bộ vùng cao Nghệ An mang  lương thực xuống bản cùng ăn, cùng ở hỗ trợ người dân di dời, phòng, chống bão số 5

Cán bộ vùng cao Nghệ An mang  lương thực xuống bản cùng ăn, cùng ở hỗ trợ người dân di dời, phòng, chống bão số 5

Ứng phó bão số 5: Gần 3.000 tàu thuyền ở Nghệ An đã về nơi trú ẩn an toàn

Ứng phó bão số 5: Gần 3.000 tàu thuyền ở Nghệ An đã về nơi trú ẩn an toàn

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang

‘Xanh nhà hơn già đồng’ nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch lúa hè thu chạy bão số 5

‘Xanh nhà hơn già đồng’ nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch lúa hè thu chạy bão số 5

Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 5 (Kajiki) tại Nghệ An

Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 5 (Kajiki) tại Nghệ An

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      TIN BÃO MỚI NHẤT: Bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, chỉ còn cách Nghệ An khoảng 400 km

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO