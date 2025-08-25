Kinh tế TIN MỚI NHẤT VỀ BÃO SỐ 5 (lúc 04 giờ ngày 25/8) cách Nghệ An khoảng 220km về phía Đông Đông Nam Vị trí tâm bão: Khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 220km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 200km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bão số 5 không có dấu hiệu suy yếu trong 12 giờ tới

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 25/8, do tác động của bão Kajiki, khu vực Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 106,9 độ kinh đông, trên vùng biển nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 140km, cách Hà Tĩnh khoảng 110km về phía đông đông nam. Cường độ bão cấp 14, giật cấp 17.

Đến 22 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 104,8 độ kinh đông, trên đất liền biên giới Việt Nam - Lào. Cường độ bão cấp 9-10, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc đến 20,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 109,0 độ kinh đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 đối với vịnh Bắc Bộ, vùng biển nam Quảng Trị - TP. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 đối với vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.

Dự báo trong 36 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/giờ và suy yếu dần.

Đến 10 giờ ngày 26/8, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 102,7 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. Cường độ dưới cấp 6.

Gió mạnh và mưa lớn tập trung trong ngày 25/8

Trên biển, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 16, sóng biển cao 5 - 7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m; biển động dữ dội.

Phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía nam khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,5-4,5m; biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão ở vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng đến bắc Quảng Trị có nước dâng cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,0-1,8m. Mực nước theo mốc trạm: Hòn Dấu (Hải Phòng) 3,4-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,6-3,8m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,4-3,8m, Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông vào chiều và tối 25/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển và đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, phương tiện du lịch, vận tải, công trình ven biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Riêng nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Về mưa lớn, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ trên 250mm; riêng từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ cao mưa cường suất lớn trên 200mm/3h.

Từ đêm 24.8 đến ngày 26/8, thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Đêm 24/8 - ngày 25/8, TP. Đà Nẵng có mưa vừa và dông. TP. Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối. Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to, lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 500mm.