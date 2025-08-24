Kinh tế TIN BÃO KHẨN CẤP LÚC 23H00: Bão Kajiki cấp 14, giật cấp 17 'siêu bão' tiến thẳng vào, đất liền Nghệ An có thể hứng gió giật cấp 16 Theo bản tin bão khẩn cấp mới nhất, phát lúc 23h00 đêm 24/8 từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, cơn bão số 5 đang rất mạnh, di chuyển nhanh và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An với sức tàn phá cực kỳ lớn, gây ra gió giật mạnh trên đất liền, sóng biển dữ dội và một đợt mưa rất to trên diện rộng.

Vị trí và cường độ bão hiện tại

Theo bản tin, hồi 22 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông. Tâm bão cách Nghệ An khoảng 330km về phía Đông Đông Nam.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 23h ngày 24/8.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tương đương 150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đường đi của bão

Dự báo trong 12 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 10 giờ sáng mai (25/8), tâm bão sẽ ở trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, chỉ còn cách Nghệ An khoảng 140km. Lúc này, sức gió của bão vẫn duy trì ở cấp 14, giật cấp 17.

Đến khoảng 22 giờ đêm mai (25/8), bão sẽ đi sâu vào đất liền khu vực biên giới Việt Nam - Lào, cường độ giảm xuống còn cấp 9-10, giật cấp 14.

Cảnh báo chi tiết các tác động cực kỳ nguy hiểm

1. Gió cực mạnh trên đất liền:

Từ gần sáng ngày 25/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An sẽ có gió mạnh dần lên cấp 12-14, giật cấp 15-16. Theo thang đo, đây là cấp gió có sức phá hoại cực kỳ lớn, có thể gây ra thảm họa nếu không phòng tránh.

2. Sóng biển dữ dội, cực kỳ nguy hiểm:

Vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11. Vùng gần tâm bão đi qua gió sẽ mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão sóng cao 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

3. Nước dâng và nguy cơ ngập lụt ven biển:

Vùng ven biển Nghệ An có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn, đặc biệt là vào chiều và tối ngày 25/8.

4. Mưa rất lớn trên diện rộng:

Từ đêm nay (24/8) đến hết ngày 26/8, toàn tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra mưa với cường suất rất lớn (trên 150-200mm chỉ trong 3 giờ).

Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức rất cao

Cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 5 là Cấp 4 (rủi ro rất lớn) đối với vùng biển ven bờ và khu vực đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Thời tiết trên biển và đất liền ven biển trong thời gian bão đổ bộ được cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện hay công trình nào.

Báo và PTTH Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật tại các bản tin tiếp theo.