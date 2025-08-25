Thứ Hai, 25/8/2025
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5

Thành Duy 25/08/2025 08:47

Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác ứng phó, đặc biệt là di dời người dân sinh sống, sản xuất dọc theo đê biển tại xã An Châu (thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn An, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung thuộc huyện Diễn Châu trước đây).

Chủ tịch UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 5 tại An Châu. Ảnh: Thành Duy
z6941429264121_7302baeb14497560833c78e7464383eb.jpg
Người dân di dời tài sản đi tránh bão số 5. Ảnh: Thành Duy
z6941428884598_9bae44bbbe69f95e71cffca0c79f6fb8.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các lãnh đạo địa phương về phương án ứng phó. Ảnh: Thành Duy
z6941428688583_b9b807234d2776eed869636147bddfd7.jpg
Nhiều nhà dân đã được chèn các bao cát trên mái tôn, cửa đóng then cài. Ảnh: Thành Duy

