Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5

Sáng 25/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.