TIN MỚI NHẤT VỀ BÃO SỐ 5 (lúc 14h ngày 25/8)
Hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh.
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 12; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ...
Nước dâng do bão tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 0,91m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,45m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm.
Hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.
Dự báo diễn biến bão:
Dự báo tác động của bão:
Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m; biển động dữ dội.
Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.
Nước dâng: Tại ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Nghệ An mực nước biển tiếp tục dâng cao do thuỷ triều lên và nước dâng do bão. Nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,0-1,8m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,4-3,9m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,2m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,7- 4,2m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,8-4,2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông, nhất là tại ven biển Nghệ An và Thanh Hóa vào chiều và tối 25/8.
Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền: khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 14-15; khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Mưa lớn:
- Từ chiều 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
- Từ chiều 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; Tp. Đà Nẵng có lúc có mưa rào; khu vực Tp. Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
- Từ chiều 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.