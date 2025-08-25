Thời sự Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê biển xung yếu Sáng 25/8, sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, các tuyến đê ven biển xung yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên người dân đang sơ tán tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu.

Tại đây, cấp ủy, chính quyền đã sơ tán 62 hộ dân, 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.

Phương án sơ tán của xã Diễn Châu là sẽ sơ tán 700 hộ dân, khoảng hơn 2.000 nhân khẩu đến các điểm an toàn như trường học, trụ sở, nhà cao tầng, nhà kiên cố.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác thăm hỏi người dân tại điểm sơ tán. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND và Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi người dân tại điểm sơ tán; động viên người dân yên tâm tạm thời sinh hoạt, chờ khi bão tan để về nhà nhằm đảm bảo an toàn. Cấp ủy, chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân.

Người dân đang sơ tán tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Diễn Châu đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là tận tình chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi, người có bệnh.

Cùng đó, tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn để di dời người dân đến nơi tránh trú, nguyên tắc cao nhất là đảm bảo tối đa tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên người dân tại điểm sơ tán. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Đây là tuyến đê được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 tiến vào đất liền.

Đoàn trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng

Tuyến đê biển xã Diễn Châu được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 tiến vào đất liền, do đó, các công tác bảo vệ đê điều cần được đặc biệt chú trọng. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền và các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Ảnh: Phạm Bằng

Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đang huy động cả hệ thống chính trị các cấp để di dời, sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tại các trụ sở, trường học...



Đoàn công tác trao đổi với các lực lượng về việc tập trung di dời, sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

Trên địa bàn Nghệ An có 82km bờ biển thì có 4,8km đê và 11,65km kè. Các tuyến đê, kè được thiết kế chịu được bão gió cấp 10. Trong đó một số đê biển xung yếu như Diễn Châu (xã Diễn Thành cũ), Quỳnh Phú (xã Quỳnh Thọ cũ).

