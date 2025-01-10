Xây dựng Đảng Nắm thời cơ, vượt thách thức, phát triển xứng đáng với tầm vóc, kỳ vọng của thời đại Từ truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ tỉnh Nghệ An bước vào Đại hội XX với khí thế mới, khát vọng lớn. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, lời hiệu triệu đoàn kết và hành động, thôi thúc toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà nắm thời cơ, vượt thách thức, quyết tâm bứt phá mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

• 01/10/2025

Từ truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ tỉnh Nghệ An bước vào Đại hội XX với khí thế mới, khát vọng lớn. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, lời hiệu triệu đoàn kết và hành động, thôi thúc toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà nắm thời cơ, vượt thách thức, quyết tâm bứt phá mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

Trong quá trình phát triển, ngoài những khó khăn chung của cả nước, Nghệ An có những khó khăn thường xuyên mang tính đặc thù, song bản lĩnh và ý chí của xứ Nghệ đã được khẳng định. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, minh chứng vai trò lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của chính quyền và tinh thần đồng lòng, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8,3-8,5%/năm, cao hơn giai đoạn 2016-2020. Quy mô GRDP tăng 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 1,67 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 75%. Thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ đạt mục tiêu đề ra, ước 26.000 tỷ đồng năm 2025 và tính cả giai đoạn gấp 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước; chi đầu tư phát triển gấp 1,43 lần.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, minh chứng vai trò lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của chính quyền và tinh thần đồng lòng, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: PV

Đặc biệt, ngành công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, với tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân ước đạt 11,85%/năm. Nổi bật nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng ngày càng cao; có thêm nhiều sản phẩm mới như: Linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ cao…

Dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng và duy trì tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân 7,7%/năm. Dấu ấn rõ nét là kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 4,5 tỷ USD, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết. Tài chính, ngân hàng phát triển mạnh, đứng đầu Bắc Trung Bộ. Vận tải, logistics, bất động sản, viễn thông tiếp tục mở rộng. Du lịch phục hồi ngoạn mục sau đại dịch Covid-19, đạt 9,6 triệu lượt khách năm 2025, tăng 6 triệu lượt so với năm 2020, khách quốc tế tăng 57,87%/năm.

Trong 5 năm qua, ngành công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, trở thành động lực tăng trưởng chính; dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng và duy trì tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Ảnh: PV

Nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng với 75,97% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (37,09% nâng cao, 5,81% kiểu mẫu); 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính thành 2 cấp.

Kinh tế biển chuyển dịch đúng hướng, phát triển khá toàn diện, từng bước hướng tới trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Các địa phương khu vực ven biển đóng góp khoảng 27,55% tổng quy mô GRDP; giá trị tăng thêm bình quân đầu người vùng biển và ven biển cao gấp 1,27 lần so với bình quân toàn tỉnh.

Huy động nguồn lực đầu tư đạt kết quả vượt bậc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 500.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần giai đoạn 2016-2020. Điểm sáng là thu hút FDI, giai đoạn 2022-2024, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước, với tổng vốn đăng ký trên 4,8 tỷ USD, gấp 4,5 lần lũy kế trước năm 2020; nhiều tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu đầu tư, hình thành chuỗi sản xuất công nghệ cao, chế biến sâu.

Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đến năm 2024 chiếm 9,05%. Giáo dục có bước tiến vượt bậc, năm 2025 kết quả thi tốt nghiệp THPT đứng đầu cả nước, đồng thời, duy trì vị trí tốp đầu về học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Văn hóa, thể thao phát triển đúng định hướng, đạt nhiều thành tích quan trọng. Y tế chuyển biến nhanh, từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Kinh tế biển chuyển dịch đúng hướng, phát triển khá toàn diện, từng bước hướng tới trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Ảnh: PV

Công tác giải quyết việc làm, thực hiện chính sách người có công, trợ giúp xã hội và giảm nghèo được chú trọng, với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 45.000 người, vượt 8,46% mục tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dự kiến còn 3,12% cuối năm 2025. Nghệ An cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo năm 2025.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng đến 2 mục tiêu “trăm năm”: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thực hiện Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quê hương Nghệ An, với mong muốn Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu cần xây dựng mô hình tăng trưởng hiện đại, có chiều sâu, năng lực thích ứng cao, dựa trên 4 trụ cột kinh tế chiến lược: Kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế tri thức; đồng thời, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kế thừa kết quả của Văn kiện các kỳ Đại hội trước, kết quả của những tâm huyết, công sức đeo đuổi, lăn lộn của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh nhà, nên trong Văn kiện Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh đã khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp Nhân dân trong việc cụ thể hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, đồng thời, đề ra những trọng tâm ưu tiên trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà giai đoạn tới.

Thứ nhất: Tỉnh tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, mà trọng tâm là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững và có khả năng thích ứng cao.

Tỉnh lấy công nghiệp là động lực đột phá, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Thương mại, dịch vụ hiện đại là mũi nhọn, trọng tâm là dịch vụ logistics, tài chính - ngân hàng, du lịch, giáo dục, đào tạo và y tế chất lượng cao. Nông nghiệp là nền tảng, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Phát triển kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng với 75,97% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (37,09% nâng cao, 5,81% kiểu mẫu); 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính thành 2 cấp. Ảnh: PV

Trong quá trình phát triển, Nghệ An sẽ tiếp tục cụ thể hóa và triển khai sâu rộng các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ hai: Phát triển các vùng kinh tế, hành lang kinh tế, đô thị, khu vực nông thôn và kết cấu hạ tầng theo hướng liên kết, hiện đại, bền vững. Trong đó, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả phát triển các khu vực trọng điểm, hành lang kinh tế và hệ thống đô thị đã được chỉ rõ trong Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mấu chốt là phát triển đô thị Vinh - Cửa Lò theo hướng đa trung tâm, hiện đại, thông minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, trở thành cực tăng trưởng mạnh của tỉnh và trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam thành khu vực kinh tế năng động, cạnh tranh cao, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics gắn với hành lang ven biển.

Phát triển các hành lang kinh tế chiến lược gắn với cao tốc Bắc-Nam, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 7A, Quốc lộ 48A và các cửa khẩu quốc tế. Đồng thời, xây dựng nông thôn mới với phát triển bền vững, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa; trong đó, quan tâm phát triển toàn diện miền Tây Nghệ An, khai thác tiềm năng, bảo tồn bản sắc văn hóa, cảnh quan và môi trường sinh thái.

Thứ ba: Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu. Trọng tâm là hạ tầng giao thông chiến lược: Xây dựng cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An; nâng cấp Cảng Hàng không Quốc tế Vinh và Quốc lộ 7A, Quốc lộ 48A; xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò, phát triển Cảng Đông Hồi. Đồng thời, phát triển hạ tầng số, khoa học và công nghệ, logistics, năng lượng, thủy lợi đa mục tiêu và công trình phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, nhà ở xã hội, công trình xã hội thiết yếu.

Thứ tư: Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa trên cụ thể hóa các định hướng, chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tỉnh ưu tiên bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tạo đột phá về giáo dục, y tế và thực hiện các quyết sách quan trọng như: Miễn học phí; hoàn thành xây dựng mạng lưới trường phổ thông nội trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và biên giới trước năm 2030; bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm…

Trong thời gian tới, tỉnh tập trung vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nền hành chính minh bạch, thân thiện, hiệu quả, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. Ảnh: PV

Thứ năm: Nâng cao hiệu quả công tác lao động, việc làm và an sinh xã hội; đồng thời, chú trọng an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là vùng núi, vùng dân tộc; quan tâm gia đình chính sách, người có công. Miền Tây Nghệ An tiếp tục là ưu tiên chiến lược, tập trung dự án, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống, thu hẹp khoảng cách với miền xuôi.

Thứ sáu: Tập trung vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nền hành chính minh bạch, thân thiện, hiệu quả, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đây là nhiệm vụ đặc thù, trọng tâm của nhiệm kỳ; trong đó, chính quyền cấp xã phải đủ mạnh, đủ năng lực quản trị.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung vào 3 đột phá phát triển về thể chế, nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng; coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Song, với truyền thống cách mạng kiên cường, ý chí đoàn kết và khát vọng vươn lên mãnh liệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An vững tin biến thời cơ thành động lực, biến khát vọng thành hiện thực, quyết tâm đưa Nghệ An sớm thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, xứng đáng với tầm vóc và niềm tin yêu của cả nước, kỳ vọng của thời đại.