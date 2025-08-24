Chủ Nhật, 24/8/2025
Trọng tài khước từ bàn thắng hợp lệ của Sông Lam Nghệ An trước Thép Xanh Nam Định

Đức Anh 24/08/2025 15:07

Chiến thắng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định tại vòng 2 V.League 2025/26 của Sông Lam Nghệ An đã làm nức lòng người hâm mộ nhưng vẫn có nhiều tranh cãi xung quanh những diễn biến của trận đấu khi trọng tài chính Trần Ngọc Ánh từ chối 1 pha lập công hợp lệ của tiền đạo Michael Olaha.

Sau thất bại ở vòng 1 V.League 2025/26, Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy quyết tâm khi tiếp đón đương kim vô địch Nam Định trên sân Vinh. Tuy nhiên, ngay phút thứ 9, đội bóng xứ Nghệ bất ngờ bị dẫn trước khi Lâm Thi Phông nhanh chân dứt điểm mở tỷ số cho đội khách.

Không nao núng, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật nhanh chóng siết lại đội hình, triển khai lối chơi pressing mạnh mẽ, tận dụng các pha lên bóng ở 2 cánh. Phút 41, từ đường chuyền tinh tế của Hồ Khắc Ngọc, Văn Lương băng xuống và tung cú dứt điểm đầy ngẫu hứng, kỹ thuật qua đầu thủ môn Nguyên Mạnh, gỡ hòa 1-1 cho Sông Lam Nghệ An.

bna_6(3).jpg
Trọng tài chính Trần Ngọc Ánh từ chối 1 pha lập công hợp lệ của tiền đạo Michael Olaha. Ảnh: Chung Lê

Ngay đầu hiệp 2, sân Vinh bùng nổ khi Michael Olaha sút tung lưới Nam Định ở phút 47. Trước đó, tiền đạo người Nigeria khống chế gọn gàng đường chuyền của Khắc Ngọc trong vòng cấm, rồi tung cú dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới. Toàn đội SLNA chạy ra ăn mừng, nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài chính Trần Ngọc Ánh không công nhận bàn thắng. Ông cho rằng, bóng đã chạm tay Olaha trước khi dứt điểm. Sau khi trọng tài từ chối bàn thắng, Olaha và đồng đội phản đối gay gắt, nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Hầu hết khán giả có mặt trên khán đài đều phản ứng dữ dội, cho rằng, cầu thủ Sông Lam Nghệ An không hề phạm lỗi. Các góc quay chậm trên truyền hình cũng cho thấy bóng chỉ chạm ngực chứ không chạm tay tiền đạo này. Nếu công nghệ VAR được áp dụng, tình huống chắc chắn sẽ mang lại kết quả khác.

Màn ăn mừng của tiền đạo Moore sau khi ghi bàn giúp SLNA giành chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Chung Lê
Màn ăn mừng của tiền đạo Moore sau khi ghi bàn giúp SLNA giành chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Chung Lê

Bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước, Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tạo ra nhiều sức ép. Nỗ lực ấy cuối cùng được đền đáp ở phút 81 khi Dale Moore tỏa sáng với cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

3 điểm quý giá giúp Sông Lam Nghệ An đứng dậy mạnh mẽ sau trận thua mở màn, đồng thời, khẳng định bản lĩnh trước nhà đương kim vô địch.

Dù vậy, dư âm trận đấu chắc chắn vẫn còn được bàn tán nhiều ngày tới, khi bàn thắng hợp lệ của Olaha bị từ chối, làm nóng dư luận bóng đá Việt Nam.

      Trọng tài khước từ bàn thắng hợp lệ của Sông Lam Nghệ An trước Thép Xanh Nam Định

