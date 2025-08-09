Thể thao U17 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng tử thần tại VCK Giải U17 Quốc gia 2025 Tham gia Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2025, U17 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B cùng với các đội Becamex TP. HCM, HAGL, Hà Nội. Đây được xem là bảng đấu tử thần khi có sự góp mặt của 2 đội mạnh là HAGL, Hà Nội cùng với đó là Becamex TP. HCM - đội bóng sẵn sàng tạo bất ngờ.

Bảng đấu tử thần

Sáng 8/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết (VCK) Giải U17 Quốc gia 2025. Kết quả đưa U17 Sông Lam Nghệ An vào bảng B cùng với Becamex TP. HCM, HAGL và Hà Nội - bảng đấu được xem là “tử thần” của giải năm nay.

Niềm vui chiến thắng tại vòng loại của các cầu thủ U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Theo thể thức, 12 đội tham dự được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 8 đội xuất sắc nhất (3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt hơn) tiến vào tứ kết. Với kết quả bốc thăm, SLNA rơi vào bảng đấu quy tụ hai ứng cử viên nặng ký là HAGL và Hà Nội. Đây là những cái tên thường xuyên sản sinh ra nhiều tài năng cho bóng đá trẻ Việt Nam. Đáng chú ý, HAGL và Hà Nội chính là hai đội từng góp mặt ở trận chung kết U17 Quốc gia 2024, nơi Hà Nội lên ngôi vô địch. Ngoài ra, Becamex TP. HCM cũng là ẩn số khó lường. Dù không được đánh giá cao về bề dày thành tích, nhưng đội bóng này luôn biết cách tạo ra bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Chính vì thế, việc cạnh tranh suất đi tiếp của SLNA hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.

Đến với VCK, SLNA mang theo hành trang là thành tích ấn tượng ở vòng loại. Sau 10 trận đấu, đội bóng xứ Nghệ giành 21 điểm, đứng nhì bảng B với 6 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua duy nhất một trận trước chủ nhà PVF-CAND. Đây được xem là kết quả khả quan, cho thấy sự ổn định trong lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của các học trò HLV Hải Nam. Trong khi đó, những đối thủ tại bảng B có sự chuẩn bị không hề kém cạnh. Hà Nội khép lại vòng loại với 14 điểm sau 8 trận, xếp nhì bảng A. Dù thành tích chưa quá nổi bật, nhưng sức mạnh thực sự của đội bóng Thủ đô chỉ được kiểm chứng khi bước vào các trận cầu quan trọng. HAGL, với 15 điểm sau 8 trận, dẫn đầu bảng C nhờ lối đá gắn kết, kỷ luật và khả năng phát triển cầu thủ trẻ vốn đã trở thành thương hiệu. So sánh về trình độ, SLNA không hề thua kém nhưng tính ổn định thì vẫn cần được cải thiện thêm.

Thách thức và cơ hội cho U17 Sông Lam Nghệ An

Việc rơi vào bảng tử thần vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn cho U17 SLNA. Trước hết, thách thức nằm ở áp lực cạnh tranh suất đi tiếp. Một bảng đấu với nhiều đội mạnh buộc SLNA phải nhập cuộc với sự tập trung cao độ ngay từ những trận đầu tiên. Không có chỗ cho sự chủ quan, và bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến đội bóng xứ Nghệ bị loại sớm. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, việc sớm phải đối đầu với những đối thủ mạnh sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ SLNA rèn được bản lĩnh, và có thể tránh được những đối thủ mạnh ở Tứ kết hoặc thậm chí là Bán kết. Theo Tổng thư ký VFF - ông Nguyễn Văn Phú khẳng định, Giải U17 Quốc gia là “cơ sở đặc biệt quan trọng nhằm phát hiện những tài năng trẻ chuẩn bị cho ĐT U17 nam tham dự vòng loại U17 châu Á vào tháng 11 tới”. Với truyền thống đào tạo trẻ của mình, SLNA hoàn toàn có thể biến áp lực thành động lực để bứt phá.

U17 Sông Lam Nghệ An phải biết biến thách thức thành cơ hội để có thể tiến xa ở giải đấu năm nay. Ảnh: Đức Anh

Thực tế cho thấy, bóng đá trẻ SLNA nhiều năm qua luôn duy trì vị thế trong tốp đầu cả nước. Hệ thống đào tạo bài bản, tinh thần thi đấu máu lửa và khát vọng khẳng định bản thân của các cầu thủ trẻ chính là những yếu tố giúp đội bóng xứ Nghệ có quyền kỳ vọng. Chạm trán HAGL và Hà Nội sẽ là cơ hội để SLNA khẳng định vị thế trong làng bóng đá trẻ Việt Nam.

Giải U17 Quốc gia 2025 sẽ diễn ra tại Bà Rịa - TP. HCM từ ngày 14/9 đến 26/9, hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn. Với bảng B, nơi quy tụ nhiều ứng viên vô địch, mỗi trận đấu đều mang tính chất quyết định. SLNA không chỉ phải thể hiện được sức mạnh tập thể, mà còn cần những cá nhân tỏa sáng đúng lúc để tạo ra sự khác biệt. Cánh cửa đi tiếp là khó khăn, nhưng không phải không có cơ hội. Một kết quả tích cực trước Hà Nội hoặc HAGL sẽ mở ra lợi thế lớn cho SLNA trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Và nếu vượt qua được vòng bảng đầy thử thách này, đội bóng xứ Nghệ sẽ có thêm niềm tin và sự hưng phấn để hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nền tảng đào tạo trẻ vững chắc cùng tinh thần thi đấu truyền thống, thì người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng U17 SLNA sẽ chinh phục được giải đấu năm nay. Và bóng đá trẻ xứ Nghệ có thể sẽ tìm ra những tài năng sáng giá cho tương lai./.