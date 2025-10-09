Thể thao U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á: Niềm vui chung và nỗi buồn riêng của Sông Lam Nghệ An Đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2026. Tuy vậy, trong niềm vui chung của đội tuyển là phảng phất nỗi buồn của Sông Lam Nghệ An.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Yemen, Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng sau những màn trình diễn đầy thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở vòng loại.

3 trận toàn thắng, 9 điểm tuyệt đối, ghi 4 bàn và không để thủng lưới - đó là minh chứng rõ ràng cho sự hiệu quả và bản lĩnh của U23 Việt Nam tại bảng C. Không chỉ đạt được mục tiêu giành vé, đội tuyển còn thể hiện lối chơi chặt chẽ, khoa học và có chiều sâu, điều không dễ để có được ở cấp độ trẻ.

Đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, đây là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á - một thành tích đầy tự hào, khẳng định vị thế và sự phát triển ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực và châu lục.

Tuy nhiên, giữa niềm vui chiến thắng ấy, vẫn còn đó một nỗi buồn lặng lẽ - nỗi buồn mang tên bóng đá xứ Nghệ.

Trong danh sách U23 Việt Nam tham dự cả giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á 2026, chỉ có duy nhất một cái tên đến từ Sông Lam Nghệ An: thủ môn Cao Văn Bình. Đây là điều khá bất ngờ nếu nhìn vào truyền thống sản sinh ra nhiều tài năng trẻ của bóng đá xứ Nghệ trong suốt những năm qua.

Mặc dù được triệu tập, nhưng với phong độ cực kỳ ổn định của Trần Trung Kiên - người đang giữ suất bắt chính và thi đấu rất ấn tượng - cơ hội ra sân của Cao Văn Bình là không cao. Điều này càng khiến hình ảnh của Sông Lam Nghệ An tại Đội tuyển U23 Việt Nam trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

So với các đồng đội cùng câu lạc bộ, Cao Văn Bình còn được xem là may mắn. Bởi lẽ, những cái tên khác như Hồ Văn Cường, Nguyễn Quang Vinh hay Lê Đình Long Vũ đều là những cầu thủ trẻ chất lượng, giàu tiềm năng lại không có cơ hội góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam ở cả 2 giải đấu vừa qua.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Đội tuyển U23 Việt Nam đang dần định hình được phong cách thi đấu rõ ràng: Kiểm soát bóng khoa học, di chuyển linh hoạt và pressing chủ động. Ở mỗi vị trí, ông Kim đều có ít nhất 2 phương án thay thế ngang tầm, giúp đội hình vận hành trơn tru và ổn định.

Với triết lý như vậy, các cầu thủ không chỉ cần kỹ năng tốt, mà còn phải hòa nhập được với lối chơi chung. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến những cầu thủ xứ Nghệ chưa được trao cơ hội.

Dù tài năng là điều không phải bàn cãi, nhưng có vẻ như lối chơi của những cầu thủ Sông Lam Nghệ An vốn quen thiên về sự đột phá cá nhân chưa thực sự phù hợp với hệ thống chiến thuật mà huấn luyện viên người Hàn Quốc đang xây dựng. Đó là thực tế phũ phàng nhưng cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn.

Dẫu vậy, cánh cửa lên tuyển vẫn chưa hoàn toàn khép lại với những gương mặt trẻ của Sông Lam Nghệ An. Từ nay đến cuối năm 2025, V.League vẫn còn rất nhiều vòng đấu, và đó chính là cơ hội để các cầu thủ thể hiện mình.

Hồ Văn Cường là cái tên hoàn toàn có thể góp mặt trong thành phần Đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Xuân Thủy

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong màu áo câu lạc bộ, thậm chí tạo được điểm nhấn nổi bật ở các trận cầu lớn, những cầu thủ như Hồ Văn Cường hay Lê Đình Long Vũ hoàn toàn có thể lọt vào tầm ngắm của Ban Huấn luyện U23 Việt Nam, đặc biệt, khi huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn luôn thể hiện sự cởi mở trong việc tìm kiếm nhân tố mới.

Dù hiện tại chưa có đóng góp rõ nét trong thành phần U23 Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận Sông Lam Nghệ An vẫn là một trong những lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong quá khứ và hiện tại đều xuất thân từ nơi đây - từ Văn Quyến, Công Vinh cho tới Phan Văn Đức. Nhất là khi, trong những năm gần đây, chủ trương trẻ hóa đội hình của đội bóng xứ Nghệ đã giúp cho rất nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân và khẳng định mình.

Hy vọng rằng, trong hành trình chinh phục SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 sắp tới, những cái tên đến từ xứ Nghệ sẽ trở lại và để lại dấu ấn xứng đáng.