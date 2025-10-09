Thể thao U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết; Real và Barca "vô đối" về tiền lương, MU chỉ đứng thứ 6 Đánh bại U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết; Barca "giá rẻ" đối đầu với những "gã trọc phú"; Real và Barca "vô đối" về tiền lương, MU chỉ đứng thứ 6... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Đánh bại U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết

Chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen trong trận đấu cuối cùng bảng C (tối 9/9) giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik kết thúc vòng loại với ngôi nhất bảng và chính thức giành vé tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Do đã giành chiến thắng trong 2 trận đấu trước đó nên U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giữ ngôi nhất bảng, qua đó giành vé đi tiếp. Trong cuộc so tài với U23 Yemen, đoàn quân HLV Kim Sang-sik nhập cuộc có phần chậm rãi.

Đoàn quân HLV Kim Sang-sik chiếm ưu thế trước đại diện Tây Á.

Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút thăm dò, U23 Việt Nam bắt đầu tăng tốc. Khung thành của thủ môn Mokref liên tục bị các chân sút áo đỏ uy hiếp, trong khi đội bóng đến từ Tây Á tổ chức phòng ngự kín kẽ bên phần sân nhà.

Liên tục chịu trận nhưng U23 Yemen bất ngờ vùng lên vào cuối hiệp 1 bởi đội bóng Tây Á cần 1 chiến thắng để có được ngôi đầu qua đó có thể chạm tay vào tấm vé trực tiếp. Nhưng cũng chính lúc này, HLV Kim Sang-sik bắt đầu "tung những quân bài tẩy" vào sân. Chiến lược gia người Hàn Quốc thay máu hàng công của U23 Việt Nam khi để Thanh Nhàn, Văn Thuận và Đình Bắc vào thế chỗ Văn Khang, Quốc Việt và Ngọc Mỹ.

Thực tế trên sân đã cho thấy đây là một quyết định đúng đắn. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1 và hiệp 2, sức mạnh tấn công của U23 Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đoàn quân áo đỏ được đền đáp ở phút 70. Sau pha bật nhả với Văn Thuận, Thanh Nhàn đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút đưa bóng đi căng làm "cháy lưới" U23 Yemen.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong trận này, chung cuộc U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik khép lại hành trình ở Vòng loại U23 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận đoạt vé trực tiếp vào vòng chung kết.

Barca "giá rẻ" đối đầu với những "gã trọc phú"

Loạt FIFA Days sắp khép lại, và Barca chuẩn bị trở lại với các giải đấu ở cấp CLB. Trong đó, người Catalunya sẽ bước vào vòng phân hạng Champions League, nơi họ phải đối đầu với hàng loạt “gã trọc phú” đã chi tiêu vung vít trong kỳ chuyển nhượng Hè.

Thêm một mùa Hè, La Liga lép vế so với những giải đấu còn lại trong nhóm Big 5 của châu Âu. Với 684 triệu Euro chi cho chuyển nhượng, giải đấu số 1 xứ sở bò tót chỉ hơn được đúng Ligue 1 (646 triệu Euro), trong khi kém cả Premier League (3,55 tỷ Euro), Serie A (1,12 tỷ Euro) và Bundesliga (696 triệu Euro). Và Barca có “đóng góp” đáng kể vào sự thụt lùi của La Liga.

Barca chuẩn bị phải đối mặt với 3 gã trọc phú Chelsea, PSG và Newcastle.

Như thường lệ, đội bóng xứ Catalunya vẫn vật lộn với khó khăn tài chính và hạn mức lương để đáp ứng quy tắc 1:1. Những biện pháp kiểm soát tài chính ngặt nghèo của BTC La Liga đã khiến Barca chỉ dám rón rén chi 27,5 triệu Euro để mang về 3 tân binh. Trong đó, chỉ Joan Garcia và Roony Bardghji khiến họ mất tiền, còn Marcus Rashford được mượn từ MU.

Xét về số tiền chi ra cho chuyển nhượng, Barca chỉ xếp thứ 79 tại châu Âu. Ở La Liga, đội chủ sân Camp Nou kém xa cả Atletico (175 triệu Euro) và Real Madrid (167,5 triệu Euro). Còn nhìn rộng hơn, người Catalunya còn kém cả... 20 CLB Anh, 13 đội bóng Italia, 9 đội bóng của Pháp và 8 CLB Đức.

Vấn đề là ngay ở vòng phân hạng Champions League này, Barca đã phải đối mặt với một loạt “gã trọc phú”. Trong 8 đối thủ sắp tới, họ đã chi ít hơn tới 5 đội gồm Chelsea (328 triệu Euro), Newcastle (288), PSG (103) và thậm chí, cả Frankfurt (57) lẫn Club Brugge (36). Đội bóng của chủ tịch Joan Laporta chỉ mua sắm nhiều hơn Olympiacos (23,37 triệu Euro), Copenhagen (21,9) và Slavia Prague (8,3).

Tất nhiên, mức độ đầu tư cho đội hình không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với sức mạnh của đội bóng. Về cơ bản, đội hình trong tay HLV Hansi Flick vẫn rất mạnh, chủ yếu nhờ sự tỏa sáng của dàn sao trẻ mà họ tự đào tạo. Nhưng nhìn sang các đối thủ, rõ ràng các cule không khỏi mủi lòng. Vì không biết đến bao giờ, Barca mới lại kích hoạt được một quả bom tấn.

Real và Barca vô đối về tiền lương, MU chỉ đứng thứ 6

Theo thống kê của L'Equipe, Real Madrid và Barca là 2 đội bóng dẫn đầu châu Âu về trả lương. Mỗi cầu thủ Real nhận trung bình 11,2 triệu Euro/năm, cao hơn bất kỳ CLB nào khác. Barca đứng thứ hai với 7,91 triệu Euro/năm mỗi người.

Barca và Real vô đối về trả lương cầu thủ.

Mùa Hè 2025 chứng kiến giải Ngoại hạng Anh tiếp tục "phá đảo" chuyển nhượng, thiết lập kỷ lục chi tiêu, tạo ra nhiều doanh thu và lấn át các giải đấu trên khắp châu Âu. Theo thống kê, tổng chi tiêu tại Ngoại hạng Anh bằng cả 4 giải đấu hàng đầu châu Âu là Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia cộng lại. Mặc dù vậy, tổng chi phí tiền lương cầu thủ của các đội bóng Ngoại hạng lại không thể bằng được hai ông lớn của La Liga là Real Madrid và Barca.

Theo công bố gần đây của L'Equipe (đăng trên Radio Catalunya), Real Madrid là đội bóng có chi tiêu lương trung bình cao nhất châu Âu. Tính theo bình quân, mỗi cầu thủ Los Blancos đang nhận mức lương trung bình 11,2 triệu Euro mỗi năm. Barca là câu lạc bộ trả lương cao thứ hai, với trung bình 7,91 triệu Euro/năm cho mỗi cầu thủ. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với đại kình địch tới từ thủ đô Tây Ban Nha, với cách biệt tận 29,4%.

Chỉ có Real Madrid vượt trội hoàn toàn so với những đội bóng khác. Mức chi tiêu trung bình của Barca cũng chỉ tương đương những ông lớn khác tại châu Âu, như Man City, Bayern Munich, PSG hay Arsenal.

Man City có tổng mức chi trung bình 7,91 triệu euro/năm, còn Bayern Munich (7,38 triệu Euro) chỉ kém chút. PSG và Arsenal, với 7 triệu Euro/năm trung bình cho các cầu thủ, nằm trong Top 5 đội trả lương cao nhất thế giới.

MU sau khi được tiếp quản bởi Sir Jim Ratcliffe đang tích cực tinh gọn bộ máy, giảm thiểu những bản hợp đồng có mức lương trên trời, và đã cho thấy những cải thiện đáng kể. Mặc dù vậy, với những cầu thủ nhận lương cao như Casemiro, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Mason Mount và Matthijs de Ligt trong đội hình, MU vẫn đứng thứ 6 trong danh sách trung bình lương cao nhất, với 6 triệu Euro mỗi người/năm. Con số này bằng với đại kình địch Liverpool.

Các câu lạc bộ London là Chelsea và Tottenham cũng lọt vào Top 10, với mức chi tiêu trung bình là 4,5 triệu Euro cho mỗi cầu thủ. Trong khi đó, cái tên gây khá nhiều ngạc nhiên khi không góp mặt trong danh sách này là Atletico Madrid, đội chi tiêu nhiều nhất La Liga về phí chuyển nhượng trong 2 năm qua, với 364 triệu Euro. Mặc dù L'Equipe không cung cấp con số cụ thể về Los Rojiblancos, nhưng rõ ràng mức trung bình của họ thấp hơn 4,5 triệu Euro so với Chelsea và Spurs, 2 đội cuối cùng trong Top 10.