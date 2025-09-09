Quốc tế Nhận định, dự đoán Albania vs Latvia: Bàn thắng muộn màng Trận đấu giữa Albania vs Latvia vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Albania vs Latvia mới nhất

Albania sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm. Thủ môn Thomas Strakosha tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy. Ở hàng thủ, Marash Kumbulla (Mallorca) và Elseid Hysaj (Lazio) gần như chắc suất đá chính. Trên hàng công, Armando Broja (Burnley) được kỳ vọng gánh vác nhiệm vụ ghi bàn, bên cạnh Arber Hoxha – người nhiều khả năng giữ được vị trí xuất phát.

Phía Latvia, tiền đạo kỳ cựu Vladislavs Gutkovskis đã ghi 11 bàn cho đội tuyển và sẽ tiếp tục góp mặt ở hàng công. Tiền vệ trẻ Kristers Penkevics (22 tuổi) mới một lần khoác áo ĐTQG nhưng đang có cơ hội đá chính, còn Alvis Jaunzems sẵn sàng có lần ra sân thứ 47 cho tuyển quốc gia.

Latvia được dự đoán sẽ chơi với hàng thủ 5 người khi làm khách tại Albania, trong đó có sự góp mặt của Andrejs Ciganiks (Luzern).

Đội hình dự kiến Albania vs Latvia mới nhất

Albania:

Strakosha; Balliu, Hysaj, Kumbulla, Mitaj; Asllani, Shehu, Laci; Broja, Manaj, Hoxha

Latvia:

Zviedris; Jagodinskis, Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis, Ciganiks; Varslavans, Penkevics, Saveljevs, Zelenkovs; Gutkovskis

Nhận định bóng đá Albania vs Latvia mới nhất

Albania đang có thành tích một thắng, hai hòa và một thua sau bốn trận tại vòng loại World Cup 2026, giành được năm điểm và tạm đứng thứ ba ở bảng K.

Đoàn quân của HLV Sylvinho mở màn chiến dịch bằng thất bại 0-2 trước Anh, nhưng sau đó đã kịp trở lại với chiến thắng 3-0 trước Andorra, rồi hòa liên tiếp Serbia và Latvia.

Ngày 4/9 vừa qua, Albania đá giao hữu và thắng Gibraltar 1-0. Họ đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ hai ở vòng loại, trước khi hành quân đến Serbia trong loạt trận tháng 10.

Albania chưa từng giành vé dự vòng chung kết World Cup, nên chiến dịch lần này mang ý nghĩa lịch sử. Tuy vậy, họ đã hai lần góp mặt ở VCK Euro, các năm 2016 và 2024, nhưng đều dừng bước ngay từ vòng bảng.

Latvia khởi đầu vòng loại bằng chiến thắng 1-0 trước Andorra, sau đó thua Anh 0-3 rồi hòa Albania 1-1 để có bốn điểm.

Khác với Albania, trận gần nhất của Latvia là vòng loại, khi họ để thua 0-1 trước Serbia vào tối thứ Bảy. Với chỉ một điểm ít hơn đối thủ, thầy trò Paolo Nicolato chịu áp lực phải giành kết quả tích cực.

Latvia sẽ tiếp Andorra trên sân nhà ở lượt đấu kế tiếp, vì vậy nếu thắng Albania, họ sẽ có thêm sự tự tin trước khi làm khách của Anh.

Latvia chưa từng dự vòng chung kết World Cup, nhưng từng góp mặt ở Euro 2004 và bị loại tại vòng bảng.

Hai đội đã gặp nhau sáu lần trong quá khứ và cả sáu đều kết thúc với tỷ số hòa, trong đó có trận hòa 1-1 tại Latvia hồi tháng 6.

Dự đoán tỉ số Albania vs Latvia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Albania vs Latvia như sau:

Sportsmole: Albania 2-0 Latvia

WhoScore: Albania 2-1 Latvia

Albania 2-1 Latvia Báo chúng tôi dự đoán: Albania 2-1 Latvia

Xem trực tiếp Albania vs Latvia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Albania vs Latvia trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.