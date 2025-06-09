Quốc tế Nhận định, dự đoán Áo vs Cyprus: Kẻ yếu nổi dậy Trận đấu giữa Áo vs Cyprus vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 7/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Áo vs Cyprus mới nhất

Đội trưởng David Alaba trở lại sau chấn thương sụn chêm khiến anh vắng mặt từ đầu chiến dịch, nhưng hàng thủ Áo vẫn thiếu Maximilian Wober và Gernot Trauner.

Ngoài Alaba, thủ môn Alexander Schlager cũng tái xuất sau chấn thương cổ tay. Điều này có thể khiến Patrick Pentz phải trở lại ghế dự bị.

Rangnick đã gọi lại Alessandro Schopf sau hơn ba năm vắng bóng ở tuyển quốc gia, đồng thời trao cơ hội lần đầu cho tiền đạo trẻ Nikolaus Wurmbrand – người vừa lập cú đúp trong chiến thắng của Rapid Vienna trước Wolfsberger. Anh sẽ cạnh tranh suất đá chính với lão tướng 127 lần khoác áo Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch và Andreas Weimann (Derby County).

Về phía Síp, thủ môn gốc Brazil Fabio (Omonia Nicosia) được bổ sung trong tháng này và sẽ cạnh tranh vị trí bắt chính với Joel Mall.

Hậu vệ Nikolas Ioannou (Sampdoria) tiếp tục vắng mặt, nhưng các trụ cột Grigoris Kastanos, Pieros Sotiriou và Ioannis Pittas đều có tên trong danh sách 26 cầu thủ. Đáng chú ý, Pittas đã ghi hai trong ba bàn thắng của Síp tại vòng loại bảng H.

Đội hình dự kiến Áo vs Cyprus mới nhất

Áo: Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Laimer, Seiwald; Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic

Cyprus: Mall; Satsias, Sielis, Laifis, Pileas; Kastanos, Kyriakou; Loizou, Sotiriou, Kakoullis; Pittas

Nhận định bóng đá Áo vs Cyprus mới nhất

Quyết tâm giành vé trực tiếp đến VCK World Cup năm sau, Áo khởi đầu chiến dịch vòng loại bảng H mùa hè này với hai chiến thắng liên tiếp.

Đầu tiên, thầy trò Ralf Rangnick vượt qua Romania 2-1 tại Vienna, sau đó ghi liền bốn bàn chỉ trong 27 phút trước đối thủ yếu San Marino. Dù sau đó họ chủ động giảm nhịp độ và khép lại trận đấu với tỷ số 4-0, sáu điểm trọn vẹn giúp Áo cân bằng với Romania và chỉ kém Bosnia-Herzegovina ba điểm – trong khi vẫn đá ít hơn ít nhất một trận.

Kể từ lần góp mặt ở World Cup 1998, Áo chưa từng trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh. Vì vậy, áp lực đặt lên vai vị HLV dày dạn kinh nghiệm là rất lớn, đặc biệt sau khi đội bóng từng cho thấy nhiều tiềm năng tại Euro năm ngoái.

Các trận đối đầu trực tiếp với những đối thủ cạnh tranh chính sẽ quyết định việc họ có thể đứng đầu bảng hay chỉ giành suất play-off. Tuy nhiên, trước mắt Áo sẽ tiếp đón Síp – đội đang đứng thứ tư bảng H.

Tính đến nay, Síp đã thua sáu và hòa một trong các lần đối đầu với Áo ở cấp độ ĐTQG, cho thấy thách thức to lớn của họ ở trận đấu sắp tới. Lần duy nhất Síp không thua là ở trận giao hữu năm 2005 – cũng là lần gặp nhau duy nhất trong thế kỷ này – và hiện họ kém chủ nhà tới 106 bậc trên BXH FIFA.

Tại bảng H, Síp khởi đầu bằng chiến thắng trước San Marino, nhưng sau đó để thua 1-2 trước Bosnia rồi tiếp tục trắng tay trên sân Romania. Ở loạt giao hữu tháng 6, họ hòa Bulgaria, nhưng sau đó thất bại 0-2 tại Bucharest khi để thủng lưới hai lần ngay trước giờ nghỉ.

Từng chật vật tại Nations League và để thua tám trận liên tiếp trên hành trình vòng loại Euro 2024, Síp nhiều khả năng lại lỡ hẹn với giải đấu lớn đầu tiên trong lịch sử.

Dự đoán tỉ số Áo vs Cyprus mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Áo vs Cyprus như sau:

Sportsmole: Áo 0-2 Cyprus

WhoScore: Áo 1-3 Cyprus

Áo 1-3 Cyprus Báo chúng tôi dự đoán: Áo 0-2 Cyprus

Xem trực tiếp Áo vs Cyprus khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Áo vs Cyprus trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 7/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.