Quốc tế Nhận định, dự đoán Argentina vs Venezuela: Ngày của Messi Trận đấu giữa Argentina vs Venezuela Vòng loại World Cup diễn ra vào 6h30 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Argentina vs Venezuela mới nhất

Argentina đã chắc chắn đứng đầu bảng, nên HLV Scaloni có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc hoặc trao cơ hội cho lứa trẻ như Nico Paz và Franco Mastantuono.

Lionel Messi gần như chắc chắn ra sân để có lần khoác áo ĐTQG thứ 194, nhiều khả năng sát cánh cùng đồng đội tại Inter Miami là Rodrigo De Paul, người vẫn giữ vị trí thường xuyên dù chuyển sang MLS.

Enzo Fernandez vắng mặt vì treo giò, Lisandro Martinez chấn thương, còn Paulo Dybala và Matias Soule tiếp tục không được triệu tập.

Bên phía Venezuela, thủ môn Jose Contreras tiếp tục chấn thương, nên Rafael Romo sẽ bắt chính thay vì Wuilker Farinez. Đội hình dự kiến ít thay đổi so với trận thua Uruguay.

Jefferson Savarino có thể cán mốc 50 trận cho ĐTQG, nhưng HLV Fernando Batista nhiều khả năng sẽ tính toán để giữ sức cho trận quyết định với Colombia tuần sau. Tiền vệ Yangel Herrera (Girona) không góp mặt, và đây là mất mát lớn cho La Vinotinto.

Đội hình dự kiến Argentina vs Venezuela mới nhất

Argentina:

E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Almada; Messi, L Martinez, Paz

Venezuela:

Romo; Aramburu, Navarro, Angel, Ferraresi; J Martinez, Casseres, Bello; D Martinez, Rondon, Soteldo

Nhận định bóng đá Argentina vs Venezuela mới nhất

Ít có đội tuyển nào trên thế giới có thể dễ dàng vượt qua vòng loại như Argentina ở khu vực Nam Mỹ vốn nổi tiếng khắc nghiệt.

Albiceleste đã giành 35 điểm sau 16 lượt trận, bỏ xa Ecuador và Brazil ở các vị trí thứ hai và ba tới 10 điểm.

Dù vừa bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà trước Colombia – lần thứ hai đánh rơi điểm tại vòng loại – Argentina vẫn cho thấy bản lĩnh khi Thiago Almada gỡ hòa muộn dù chỉ còn 10 người.

Trận hòa này chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, nhưng không thể phủ nhận Argentina hiện là thế lực số một Nam Mỹ và nhiều khả năng bước vào VCK World Cup với tư cách ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Không chỉ sở hữu hàng công thượng hạng, đội bóng của HLV Lionel Scaloni còn dựa vào hàng thủ chắc chắn, với 5 trận giữ sạch lưới trên sân nhà tại vòng loại. Họ từng thắng Venezuela 3-0 trong lần gần nhất tiếp đối thủ này, và kỳ vọng tái lập kịch bản.

Tuy nhiên, Venezuela từng cầm hòa Argentina 1-1 ở lượt đi – điểm số có thể mang tính quyết định trong cuộc đua với Bolivia cho vị trí play-off liên lục địa.

Hiện top 6 gần như đã an bài, nên suất dự play-off chỉ còn là cuộc đua tay đôi giữa Venezuela và Bolivia.

Chiến thắng trước Bolivia ở lượt 15 hồi tháng Sáu là bước ngoặt quan trọng cho Venezuela, giúp họ tạm nới khoảng cách lên 4 điểm. Nhưng thất bại trước Uruguay vài ngày sau đó, cộng thêm việc Bolivia thắng Chile, khiến cách biệt thu hẹp còn 1 điểm.

Cơ hội có điểm ở trận này là rất thấp, bởi Venezuela đã thua liền 6 trận sân khách và phải đối mặt Argentina quá mạnh. Dẫu vậy, Bolivia cũng phải làm khách Colombia và không được đánh giá cao.

Khả năng cao cuộc đua sẽ được định đoạt ở lượt cuối, khi Venezuela tiếp Colombia. Một chiến thắng có thể đủ để họ giành suất play-off, thậm chí chỉ cần bằng điểm Bolivia nhờ hiệu số tốt hơn, nếu đối thủ chỉ hòa hoặc thua Brazil.

Dự đoán tỉ số Argentina vs Venezuela mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Argentina vs Venezuela như sau:

Sportsmole: Argentina 3-0 Venezuela

WhoScore: Argentina 2-0 Venezuela

Argentina 2-0 Venezuela Báo chúng tôi dự đoán: Argentina 3-0 Venezuela

Xem trực tiếp Argentina vs Venezuela khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Argentina vs Venezuela trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 6h30 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.