Quốc tế Nhận định, dự đoán Huddersfield vs Newcastle U21: Dính đòn hủy diệt Trận đấu giữa Huddersfield vs Newcastle U21 EFL Trophy diễn ra vào 1h45 ngày 3/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Huddersfield vs Newcastle U21 mới nhất

Joe Taylor, người vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn danh dự trong trận thua Barnsley, nhiều khả năng sẽ được trao suất đá chính ở trận đấu tới.

HLV Grant cũng có thể xoay tua đội hình để chuẩn bị cho trận gặp Peterborough tại giải, với các cái tên như Leo Castledine, David Kasumu và Lasse Sorensen sẵn sàng ra sân từ đầu.

Trong khung gỗ, chắc chắn sẽ có sự thay đổi khi thủ môn số một Owen Goodman bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận trước, tạo cơ hội cho Lee Nicholls bắt chính.

Phía Newcastle U21, Sean Neave – người đã ghi bàn ở ba trong bốn trận đầu mùa – gần như chắc chắn sẽ đá chính. Sau trận hòa đầu tiên tại Premier League 2 trước Birmingham, đội khách nhiều khả năng giữ nguyên đội hình khi chạm trán Huddersfield.

Đội hình dự kiến Huddersfield vs Newcastle U21 mới nhất

Huddersfield Town:

Nichols; Sorensen, Feeney, Wallace, Roughan; Kane, Kasumu; Harness, Castledine, Roosken; Taylor

Newcastle United Under-21s:

Adam Harrison; Thompson, Pivas, Bailey, Charlton; Hernes, Alfie Harrison, McArthur; Sanusi, Neave, Seung-soo

Nhận định bóng đá Huddersfield vs Newcastle U21 mới nhất

Huddersfield Town đã trải qua mùa giải đầu tiên đầy khó khăn khi trở lại League One năm ngoái, chỉ về đích ở vị trí thứ 10 và kém nhóm play-off tới 14 điểm, trong đó có chuỗi sáu thất bại liên tiếp đầy thất vọng ở giai đoạn cuối.

Bước sang mùa giải mới, tân HLV Lee Grant đã giúp Huddersfield khởi đầu tích cực hơn hẳn, với bốn chiến thắng và hai thất bại sau sáu trận tại giải. Ngoài ra, họ cũng đã vượt qua Leicester City và Sunderland trên chấm luân lưu để tiến vào vòng ba EFL Cup.

Những kết quả đó đưa Huddersfield lên vị trí thứ sáu trên BXH League One, và đây là vị trí họ hy vọng có thể duy trì cho đến cuối mùa, nhằm hướng tới mục tiêu trở lại Championship.

Dù vậy, trận gần nhất Huddersfield lại để thua 1-3 trước Barnsley, và họ sẽ quyết tâm tìm lại mạch thắng khi tiếp đón Newcastle U21 vào giữa tuần.

Chủ nhà được đánh giá cao hơn rất nhiều, bởi đối thủ của họ – Newcastle U21 – chưa thắng trận nào trong 90 phút tại EFL Trophy kể từ mùa 2018-19.

“Chích chòe trẻ” cũng có khởi đầu tệ hại ở mùa 2025-26, khi thua hai, hòa một và chỉ thắng một sau bốn trận đầu tiên.

Chiến thắng duy nhất của Newcastle đến từ trận mở màn gặp Gateshead tại National League Cup, với bàn ấn định 4-3 của Cathal Heffernan ở phút 90. Kể từ đó, họ thua Southampton U21 (1-2), thảm bại trước Chelsea U21 (0-5) và may mắn cầm hòa Birmingham U21 (2-2) nhờ bàn gỡ ở phút 91.

Dự đoán tỉ số Huddersfield vs Newcastle U21 mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Huddersfield vs Newcastle U21 như sau:

Sportsmole: Huddersfield 3-0 Newcastle U21

WhoScore: Huddersfield 2-0 Newcastle U21

Huddersfield 2-0 Newcastle U21 Báo chúng tôi dự đoán: Huddersfield 3-0 Newcastle U21

Xem trực tiếp Huddersfield vs Newcastle U21 khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Huddersfield vs Newcastle U21 trong khuôn khổ EFL Trophy diễn ra vào lúc 1h45 ngày 3/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.