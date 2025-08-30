Quốc tế Nhận định, dự đoán Nottingham vs West Ham: Cơn thịnh nộ của chủ nhà Trận đấu giữa Nottingham vs West Ham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 31/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nottingham vs West Ham mới nhất

HLV Santo tiếp tục phải đối mặt với những câu hỏi về mâu thuẫn thượng tầng, nhưng về nhân sự, Nottingham Forest chỉ vắng Nicolas Dominguez (chấn thương đầu gối, cần vài tuần nữa để hồi phục). Tân binh Dan Ndoye – người kiến tạo trong trận gặp Palace – có thể trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Forest ghi dấu giày trực tiếp vào bàn thắng ở cả 3 trận đầu tiên tại Premier League.

Bên phía West Ham, họ vừa công bố bản hợp đồng bom tấn Mateus Fernandes từ Southampton. Tiền vệ 21 tuổi – bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử CLB – đủ điều kiện ra mắt cuối tuần này.

Ngoài ra, HLV Potter xác nhận đội hình sẽ không thay đổi nhiều so với trận thua Wolves. George Earthy (mắt cá), Crysencio Summerville (đùi) và Luis Guilherme (vai) vẫn vắng mặt. Lucas Paqueta – người vừa chấm dứt chuỗi 14 trận tịt ngòi ở Premier League bằng siêu phẩm vào lưới Chelsea – gần như chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng sau kỳ chuyển nhượng hè.

Đội hình dự kiến Nottingham vs West Ham mới nhất

Nottingham Forest:

Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Yates; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

West Ham United:

Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Soucek, Ward-Prowse, Diouf; Paqueta, Fernandes; Bowen

Nhận định bóng đá Nottingham vs West Ham mới nhất

Một số ý kiến cho rằng chuyến làm khách tới Crystal Palace cuối tuần trước có thể là “hành động cuối cùng” của Santo trên cương vị HLV trưởng Nottingham Forest, đặc biệt sau khi ông công khai thừa nhận mối quan hệ rạn nứt với chủ tịch Evangelos Marinakis trong buổi họp báo.

Mâu thuẫn cá nhân với giám đốc Edu được cho là nguyên nhân chính dẫn tới sự đổ vỡ, nhưng các cầu thủ Forest đã gạt bỏ ồn ào hậu trường để giành 1 điểm quan trọng trên sân của Crystal Palace – đương kim vô địch FA Cup và cũng là đối thủ cạnh tranh suất Europa League với họ. Trận đấu này vốn không cần “làm nóng” bởi những hiềm khích châu Âu gần đây, và đã kết thúc 1-1 khi Callum Hudson-Odoi ghi bàn gỡ sau pha mở tỷ số của Ismaila Sarr.

Kể từ đó, người hâm mộ Forest đã biết được đối thủ tại Europa League nhưng vẫn chưa rõ tương lai lâu dài của Santo. Nhiệm vụ trước mắt của ông là giúp đội chấm dứt chuỗi phòng ngự tệ hại tại Premier League: Forest đã không giữ sạch lưới trong 10 trận gần nhất – chỉ kém Fulham (11). Tuy nhiên, họ cũng đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử thắng cả hai trận sân nhà đầu mùa ở giải Ngoại hạng.

Trong khi Forest tìm kiếm cột mốc tích cực, West Ham lại xác lập kỷ lục buồn: khởi đầu Premier League tệ nhất lịch sử CLB sau hai trận. Thất bại 1-3 trước Sunderland – đội mới thăng hạng – và trận thua tan nát 1-5 trước Chelsea khiến họ chìm trong khủng hoảng, chưa kể trận thua 2-3 trước Wolves ở Cúp Liên đoàn. Thậm chí, đội trưởng Jarrod Bowen còn tranh cãi với khán giả, khiến bầu không khí càng thêm u ám.

Kể từ khi Graham Potter nhậm chức tháng 1, West Ham chỉ giành 20 điểm tại Premier League – ít nhất trong số tất cả các đội cùng giai đoạn. Đối đầu Nottingham Forest, thành tích của họ cũng ảm đạm: thua cả 3 lần chạm trán gần nhất tại Premier League. Đáng nói, West Ham chưa từng ghi bàn trên sân City Ground ở giải Ngoại hạng kể từ năm 1996.

Dự đoán tỉ số Nottingham vs West Ham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nottingham vs West Ham như sau:

Sportsmole: Nottingham 2-1 West Ham

WhoScore: Nottingham 2-0 West Ham

Nottingham 2-0 West Ham Báo chúng tôi dự đoán: Nottingham 3-1 West Ham

Xem trực tiếp Nottingham vs West Ham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nottingham vs West Ham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.