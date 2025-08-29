Quốc tế Nhận định, dự đoán Lecce vs AC Milan: Tân binh tỏa sáng Trận đấu giữa Lecce vs AC Milan giải Serie A diễn ra vào 1h45 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Lecce vs AC Milan mới nhất

Rafael Leao nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương bắp chân dính phải ngay sau khi ghi bàn vào lưới Bari. Allegri có thể xếp Santiago Gimenez đá cặp cùng Christian Pulisic trên hàng công. Pulisic từng ghi bốn bàn vào lưới Lecce ở Serie A, trong đó có cú đúp ở lần gần nhất đến Via del Mare.

Milan đang thiếu hụt nghiêm trọng tiền đạo sau khi hụt Victor Boniface, chưa kịp hoàn tất thương vụ Conrad Harder, trong khi Morata, Jovic, Okafor và Tammy Abraham (hết hạn mượn) đều rời CLB, còn Samuel Chukwueze cũng có thể chia tay.

Bên phía Lecce, Camarda – cầu thủ 17 tuổi thuộc biên chế Milan – sẽ tiếp tục đá chính. Santiago Pierotti trở lại sau án treo giò, và đội chủ nhà chỉ vắng Gaby Jean cùng Filip Marchwinski dài hạn. Thương vụ chiêu mộ tiền đạo Nikola Stulic (Charleroi) diễn ra quá muộn nên anh chưa thể góp mặt cuối tuần này.

Đội hình dự kiến Lecce vs AC Milan mới nhất

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente

AC Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez

Nhận định bóng đá Lecce vs AC Milan mới nhất

Ở vòng mở màn Serie A, chỉ có Juventus tung ra nhiều cú sút hơn Milan (24 lần), nhưng Rossoneri vẫn rời San Siro trong thất vọng.

Đối thủ cùng vùng là Cremonese đã ghi hai bàn chỉ sau ba pha dứt điểm trúng đích – trong đó cú sút xa tuyệt đẹp của Federico Bonazzoli – còn Milan chỉ có được bàn gỡ nhờ cú đánh đầu uy lực của Strahinja Pavlovic.

Mùa trước, đội bóng thành Lombardy cũng không thắng trong hai vòng mở màn, vì vậy HLV Max Allegri – người vừa trở lại băng ghế chỉ đạo để tái thiết CLB sau một năm hỗn loạn kết thúc bằng vị trí thứ 8 – chắc chắn muốn tránh kịch bản cũ. Sau chiến thắng trước Bari ở Coppa Italia, mục tiêu hàng đầu của Milan mùa này là trở lại top 4. Với thành tích thắng cả ba lần chạm trán Lecce gần nhất và bất bại 14 trận liên tiếp, Rossoneri buộc phải đặt mục tiêu ba điểm tại Via del Mare.

Ở lần gặp nhau gần nhất hồi tháng Ba, Christian Pulisic lập cú đúp muộn giúp Milan thắng 3-2, sau khi Nikola Krstovic ghi cả hai bàn cho Lecce. Tuy nhiên, chân sút người Montenegro đã chuyển sang Atalanta, nên tài năng trẻ Francesco Camarda – hiện được Milan cho mượn – là người lĩnh xướng hàng công trong trận hòa 0-0 với Genoa cuối tuần trước.

Dù mất đi nguồn bàn thắng chủ lực, HLV Eusebio Di Francesco – cũng như Allegri, đang trải qua nhiệm kỳ thứ hai tại CLB – vẫn khởi đầu không tệ, với chiến thắng 2-1 trước Juve Stabia ở Coppa Italia. Dẫu vậy, lịch sử không ủng hộ Lecce: họ mới thắng 1 và thua tới 8 trong 19 lần tiếp đón Milan tại Serie A, lần gần nhất thắng đã cách đây gần 20 năm.

Dự đoán tỉ số Lecce vs AC Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Lecce vs AC Milan như sau:

Sportsmole: Lecce 1-2 AC Milan

WhoScore: Lecce 0-2 AC Milan

Lecce 0-2 AC Milan Báo chúng tôi dự đoán: Lecce 1-2 AC Milan

Xem trực tiếp Lecce vs AC Milan khi nào? Ở đâu?

