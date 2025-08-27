Quốc tế Nhận định, dự đoán Oxford vs Brighton: Thắng giòn giã ngay trên đất khách Trận đấu giữa Oxford vs Brighton giải League Cup diễn ra vào 1h45 ngày 28/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Oxford vs Brighton mới nhất

Oxford vẫn thiếu vắng Ciaron Brown, Luke Harris và Ole Romeny vì chấn thương. Tiền đạo mượn từ Cagliari – Nik Prelec – đang tiến gần tới ngày trở lại, nhưng chưa chắc kịp ra mắt ở trận này. Tân binh Brian De Keersmaecker đã bình phục để ra sân cuối tuần qua, còn Przemyslaw Placheta cũng sẵn sàng thi đấu sau khi vào sân thay người trong trận gặp Birmingham.

Về phía Brighton, Adam Webster dự kiến nghỉ dài hạn vì chấn thương dây chằng chéo trước, trong khi Solly March cần vài tuần nữa mới có thể tập luyện bình thường. Jack Hinshelwood có thể đá chính lần đầu mùa này sau khi trở lại và chơi hiệp hai ở trận cuối tuần.

HLV Hurzeler nhiều khả năng sẽ xoay tua mạnh cho trận League Cup, với hai tân binh Olivier Boscagli và Diego Coppola sẵn sàng ra mắt.

Đội hình dự kiến Oxford vs Brighton mới nhất

Oxford United:

Cumming; Ter Avest, Helik, Moore, Currie; De Keersmaecker, Brannagan; Mills, Lankshear, Dembele; Harris

Brighton & Hove Albion:

Steel; Veltman, Coppola, Boscagli, Kadioglu; Hinshelwood, Gomez; Gruda, O’Riley, Minteh; Welbeck

Nhận định bóng đá Oxford vs Brighton mới nhất

Oxford chưa có khởi đầu như mong đợi dưới thời HLV Gary Rowett khi để thua 3 trong 4 trận chính thức đầu mùa (thắng 1).

Chiến thắng duy nhất đến từ vòng một League Cup trước Colchester United, nơi Tyler Goodrham ghi bàn quyết định giúp đội nhà thắng 1-0 tại Kassam Stadium.

Tại Championship, Oxford mở màn bằng trận thua 0-1 trên sân nhà trước Portsmouth, rồi tiếp tục nhận thất bại trong các chuyến làm khách trước Hull City và Birmingham City. Ở trận gặp Birmingham cuối tuần qua, họ bất lực trước cú sút của Paik Seung-ho ở phút 40, qua đó trở thành một trong hai đội chưa có điểm nào mùa này.

Chính vì vậy, Oxford có thể coi League Cup là cơ hội giải tỏa áp lực, đồng thời cũng là dịp tái ngộ Brighton sau thất bại 2-4 tại giải đấu này vào tháng 8/2016. Tuy nhiên, thử thách là không nhỏ khi họ đã thua cả 4 lần góp mặt ở vòng hai trước đây, trong đó có thất bại 0-1 trước Coventry ở mùa trước.

Trong khi đó, Brighton vẫn chưa có chiến thắng nào mùa 2025-26, chỉ giành 1 điểm sau hai trận đầu tiên tại Premier League.

Ở vòng mở màn, họ từng dẫn trước Fulham nhờ bàn của Matt O’Riley, nhưng lại bị Rodrigo Muniz gỡ hòa ở phút 97. Sau đó, Brighton có vinh dự tham dự trận đấu chính thức đầu tiên tại sân Hill Dickinson của Everton, song chuyến đi này khép lại trong thất bại. Họ bị dẫn 2-0, rồi bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khi Danny Welbeck sút hỏng phạt đền ở phút 77.

Kết quả khiến Brighton nằm trong nhóm 8 đội chưa thắng ở Premier League, hiện đứng ngay sát khu vực xuống hạng vì hiệu số. Trước mắt họ là trận tiếp Manchester City vào cuối tuần, nhưng Fabian Hurzeler cùng học trò chắc chắn muốn tránh việc bị loại ngay vòng hai League Cup – điều chưa từng xảy ra từ sau thất bại 0-1 trước Southampton năm 2018.

Dự đoán tỉ số Oxford vs Brighton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Oxford vs Brighton như sau:

Sportsmole: Oxford 1-3 Brighton

WhoScore: Oxford 0-2 Brighton

Oxford 0-2 Brighton Báo chúng tôi dự đoán: Oxford 1-3 Brighton

Xem trực tiếp Oxford vs Brighton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Oxford vs Brighton trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 28/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.