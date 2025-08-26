Quốc tế Nhận định, dự đoán Norwich vs Southampton: Chủ nhà gãy cánh Trận đấu giữa Norwich vs Southampton giải League Cup diễn ra vào 1h45 ngày 27/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Norwich vs Southampton mới nhất

Norwich sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Marcelino Nunez vì chấn thương mắt cá gặp phải trong chiến thắng trước Portsmouth đầu tháng này.

Amankwah Forson, Gabriel Forsyth và Lucien Mahovo cũng vắng mặt vì chấn thương, trong khi Jacob Wright bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận thua Middlesbrough.

HLV Manning có thể thực hiện vài sự thay đổi cho trận đấu thứ Ba, với Kenny McLean nằm trong số những cái tên sẵn sàng đá chính sau khi vừa trở lại từ chấn thương hôm thứ Bảy.

Về phía đội khách, Welington chắc chắn không thể ra sân giữa tuần này sau khi phải rời sân bằng cáng vì chấn thương mắt cá ở trận thua Stoke.

Tiền đạo Adam Armstrong cũng bị thay ra hôm thứ Bảy vì đau lưng, khiến anh bỏ ngỏ khả năng góp mặt trên sân Carrow Road.

HLV Still nhiều khả năng sẽ xoay tua lực lượng, trao cơ hội ra sân ngay từ đầu cho các cầu thủ như Alex McCarthy, Mads Roerslev, Ronnie Edwards, Ryan Manning, Damion Downs và Adam Armstrong.

Đội hình dự kiến Norwich vs Southampton mới nhất

Norwich City:

Grimshaw; Medic, Darling, Cordoba; Fisher, Topic, McLean, Schlupp; Crnac, Schwartau; Sargent

Southampton:

Bazunu; Harwood-Bellis, Wood, Edwards; Roerslev, Downes, Charles, Manning; Archer, Robinson; Downs

Nhận định bóng đá Norwich vs Southampton mới nhất

Liam Manning có khởi đầu chưa thật sự ổn định trên cương vị HLV trưởng Norwich, khi giành được hai chiến thắng nhưng cũng nhận hai thất bại sau bốn trận chính thức đầu tiên, và tất cả đều kết thúc với tỷ số 2-1.

Sau khi thua Millwall ở trận mở màn Championship, “Chim Hoàng yến” đã có hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước Watford và Portsmouth, lần lượt ở League Cup và giải hạng Nhất.

Tuy nhiên, Norwich không thể kéo dài mạch thắng khi để thua Middlesbrough 1-2 ngay trên sân Carrow Road hôm thứ Bảy, dù Josh Sargent ghi bàn muộn nhưng chỉ đủ để rút ngắn cách biệt.

Đã toàn thua cả hai trận sân nhà mùa này, Norwich bước vào trận đấu thứ Ba với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại Carrow Road, đồng thời hướng tới vòng ba League Cup lần thứ ba trong năm mùa gần nhất.

Dẫu vậy, Norwich đã thua hai trong ba trận vòng hai gần đây, trong đó có thất bại nặng nề 0-4 trước Crystal Palace mùa trước. Họ cũng không có kết quả tốt khi đối đầu Southampton, chỉ thắng một trong tám lần chạm trán gần nhất (hòa 3, thua 4).

Trong khi đó, Southampton sau khi rớt hạng Premier League mùa trước đang hy vọng trở lại ngay lập tức dưới sự dẫn dắt của Will Still.

Cựu HLV Lens có khởi đầu tích cực cùng “The Saints” khi thắng Wrexham 2-1 ở vòng mở màn Championship, rồi vượt qua Northampton 1-0 tại vòng đầu League Cup.

Tuy nhiên, Southampton chỉ giành được 1 điểm trong hai vòng gần đây, hòa Ipswich Town 1-1 trước khi để thua Stoke City cuối tuần qua.

Ở trận gặp Stoke, họ thủng lưới cả trước và sau khi đối thủ nhận thẻ đỏ. Dù Taylor Harwood-Bellis ghi bàn rút ngắn tỷ số, Southampton vẫn không thể giữ lại một điểm trên sân St Mary’s.

Sau thất bại đầu tiên trên cương vị HLV Southampton, Will Still sẽ đòi hỏi các học trò phản ứng mạnh mẽ trong trận League Cup tới, với mục tiêu lần thứ tư trong năm mùa gần nhất góp mặt ở vòng ba.

Southampton đã thắng bốn trong bảy lần đối đầu Norwich gần đây. Tuy nhiên, hai trận gần nhất kết thúc với tỷ số hòa, và nếu kịch bản này lặp lại ở vòng hai, hai đội sẽ phải phân định thắng bại trên chấm luân lưu.

Dự đoán tỉ số Norwich vs Southampton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Norwich vs Southampton như sau:

Sportsmole: Norwich 0-2 Southampton

WhoScore: Norwich 1-2 Southampton

Norwich 1-2 Southampton Báo chúng tôi dự đoán: Norwich 1-2 Southampton

Xem trực tiếp Norwich vs Southampton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Norwich vs Southampton trong khuôn khổ giải League Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 27/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.