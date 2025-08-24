Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Oviedo vs Real Madrid: Ngày Mbappe lên đồng Trận đấu giữa Real Oviedo vs Real Madrid giải La Liga diễn ra vào 2h30 ngày 25/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Oviedo vs Real Madrid mới nhất

Real Oviedo sẽ thiếu Alvaro Lemos vì chấn thương, trong khi Santiago Colombatto, Jaime Seoane và Lucas Ahijado bỏ ngỏ khả năng ra sân. David Costas trở lại sau án treo giò, nhưng Alberto Reina sẽ vắng mặt do bị đuổi trong trận thua Villarreal. Tiền đạo kỳ cựu Salomon Rondon nhiều khả năng tiếp tục dẫn dắt hàng công.

Với Real Madrid, Jude Bellingham, Ferland Mendy, Endrick và Eduardo Camavinga vẫn chưa thể thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, Antonio Rudiger sẽ trở lại sau án phạt treo giò. Eder Militao đã chứng tỏ thể lực ổn định ở trận gặp Osasuna và sẽ tiếp tục đá cặp với Dean Huijsen nơi hàng thủ. Trên hàng công, Brahim Diaz có thể tiếp tục giữ suất đá chính, đẩy Rodrygo lên ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Real Oviedo vs Real Madrid mới nhất

Real Oviedo:

Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondon, Hassan

Real Madrid:

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Brahim, Mbappe, Vinicius

Nhận định bóng đá Real Oviedo vs Real Madrid mới nhất

Real Oviedo trở lại La Liga lần đầu tiên kể từ mùa 2000-01, sau khi vượt qua vòng play-off Segunda Division mùa trước để giành suất lên hạng.

Kể từ lần rớt hạng đó, đội bóng xứ Asturias từng phải chơi ở hạng Ba và hạng Tư, vì vậy việc trở lại La Liga là một hành trình đầy gian nan. Tuy nhiên, mùa này họ được dự đoán sẽ nằm trong nhóm cạnh tranh trụ hạng.

Đoàn quân của HLV Veljko Paunovic mở màn bằng chuyến làm khách Villarreal và chịu thất bại 0-2 – kết quả không quá bất ngờ khi đối thủ là một ứng viên top 4.

Trong lịch sử, Oviedo chỉ thắng 14/85 lần đối đầu Real Madrid, thua tới 55 trận. Lần gặp gần nhất giữa hai đội là tại Cúp Nhà Vua 2022, nơi Oviedo thua 0-4. Dẫu vậy, ở lần chạm trán tại La Liga vào tháng 6/2001, hai bên hòa 1-1, và 3/4 cuộc đối đầu gần nhất tại hạng đấu cao nhất đều khép lại bất phân thắng bại.

Ở phía bên kia, Real Madrid khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 1-0 trước Osasuna. Dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục, nhưng bàn thắng duy nhất của Kylian Mbappe đã giúp Los Blancos giành trọn 3 điểm.

HLV Xabi Alonso muốn các học trò cải thiện phong độ ngay cuối tuần này, bởi ông hiểu rõ Barcelona đang rất mạnh và mọi cú sảy chân sớm đều có thể phải trả giá đắt. Mùa trước, Real Madrid về nhì La Liga, kém Barcelona 4 điểm, đồng thời dừng bước ở tứ kết Champions League trước Arsenal.

Hè này, họ đã chiêu mộ 4 tân binh, trong đó có 3 hậu vệ. Khu trung tuyến vẫn được xem là vị trí cần bổ sung, nhưng nhiều khả năng Los Blancos sẽ chỉ thực hiện một bản hợp đồng “bom tấn” ở mùa hè năm sau.

Real Madrid đặt mục tiêu thắng cả Oviedo lẫn Mallorca trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 9, trước khi trở lại gặp Real Sociedad vào ngày 14/9.

Dự đoán tỉ số Real Oviedo vs Real Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Oviedo vs Real Madrid như sau:

Sportsmole: Real Oviedo 0-2 Real Madrid

WhoScore: Real Oviedo 1-3 Real Madrid

Real Oviedo 1-3 Real Madrid Báo chúng tôi dự đoán: Real Oviedo 1-3 Real Madrid

Xem trực tiếp Real Oviedo vs Real Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Oviedo vs Real Madrid trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h30 ngày 25/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.