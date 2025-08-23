Thể thao Nhận định Hà Nội FC vs Hoàng Anh Gia Lai: Tìm chiến thắng đầu tiên Cả Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai đều trông đợi có chiến thắng đầu tay tại LPBank V-League 2025/26, trong cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy, lúc 19h15 ngày 23/8.

Trong trận ra quân, Hà Nội FC trắng tay rời sân Thống Nhất sau trận thua bất ngờ trước CA TP. Hồ Chí Minh. Đó là trận đấu mà đội bóng Thủ đô chơi không tệ, nhưng họ thiếu đi độ chính xác và kém may mắn ở những tình huống dứt điểm.

Trở về sân nhà, Văn Quyết cùng các đồng đội tự tin hướng tới chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai.

Hà Nội FC quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng.

Chuẩn bị cho trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, HLV Makoto yêu cầu các học trò phải rút ra nhiều bài học sau trận thua Công an TP. Hồ Chí Minh. Chiến lược gia người Nhật Bản cũng động viên các cầu thủ rằng mọi thứ sẽ ổn hơn khi đội bóng bắt đầu "nóng máy".

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều ở thời điểm hiện tại, nhưng Hà Nội FC không thể chủ quan. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 3 trận, thậm chí thắng ngay trên sân Hàng Đẫy.

Do vậy, để hoàn thành mục tiêu là 3 điểm, đội bóng Thủ đô phải thi đấu hết khả năng cùng tinh thần cao nhất. Trong trường hợp nếu không đạt được kết quả như mong muốn, họ có thể đối mặt với không ít khó khăn ở mùa giải này.

Bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai nhận ngay thất bại 0-3 trên sân nhà khi gặp Becamex TP. Hồ Chí Minh ở trận ra quân. Trận thua cho thấy đội bóng phố Núi có nhiều vấn đề sau khi một loạt trụ cột ra đi. Vòng này, dù từng không ít lần đánh bại Hà Nội FC, nhưng rõ ràng Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách "lành ít, dữ nhiều".

Ở các trận đấu còn lại, Ninh Bình sau trận thắng ra quân trở về sân nhà tiếp đón Thanh Hóa. Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An gặp đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định, trong khi tân binh PVF-CAND có chuyến hành quân tới sân Lạch Tray của Hải Phòng.