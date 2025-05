Hà Nội FC đua vô địch với Nam Định; Tiền đạo thay Nguyễn Xuân Son quá hay

Hà Nội FC nuôi hy vọng đua vô địch với Nam Định sau khi đánh bại Câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 24; Chân sút Brenner - người thay Nguyễn Xuân Son đã tiếp tục rực sáng với hai bàn thắng vào lưới SLNA...

CLB Công an Hà Nội hết cơ hội đua vô địch.

Chiến thắng 3-2 của Nam Định trước Sông Lam Nghệ An loại Câu lạc bộ Công an Hà Nội khỏi cuộc đua vô địch. Hà Nội là đối thủ duy nhất còn cơ hội bám đuổi đội bóng thành Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Makoto Teguramori nuôi hy vọng cạnh tranh khi đánh bại CLB Công an Hà Nội với tỷ số 2-0 ở vòng 24.

Chiến thắng 2-0 giúp Hà Nội duy trì khoảng cách 5 điểm với đội đầu bảng Nam Định. Đội bóng Thủ đô cần thắng cả 2 trận đấu còn lại và chờ đối thủ sẩy chân. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội chỉ còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở đấu trường Cúp Quốc gia.

Tiền đạo thay Nguyễn Xuân Son quá hay

Chân sút Brenner - người thay Nguyễn Xuân Son đã tiếp tục rực sáng với hai bàn thắng vào lưới SLNA.