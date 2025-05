Thể thao Những trận đấu sớm vòng 24 V.League: Thuận lợi cho Sông Lam Nghệ An 3 trận đấu sớm ngày 23/5 đã mang đến những tác động trực tiếp và gián tiếp cho cuộc đua trụ hạng. Đây đều là những tác động có lợi cho đội bóng xứ Nghệ trong cuộc đua khốc liệt này.

Đầu tiên là cặp đấu Hoàng Anh Gia Lai gặp SHB Đà Nẵng. Đội bóng phố Núi chưa chắc đã an toàn trong cuộc đua trụ hạng nên cần 1 chiến thắng hoặc ít nhất có 1 điểm để giành được lợi thế. Suýt chút nữa mục tiêu đó đã không thành khi Hoàng Anh Gia Lai liên tục để cho SHB Đà Nẵng vượt lên. Tuy vậy, cú đúp của Minh Vương đã giúp cho đội bóng phố Núi giữ lại 1 điểm.

Tiền vệ Trần Minh Vương tỏa sáng giúp Hoàng Anh Gia Lai có 1 điểm quý giá. Ảnh: VPF

Với 1 điểm này, Hoàng Anh Gia Lai gần như chắc chắn trụ hạng ở mùa giải năm nay. Đây sẽ là 1 tin tốt cho đội bóng xứ Nghệ khi ở vòng đấu tới Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón đội bóng của bầu Đức trên sân Vinh. Vì vậy, khả năng giành 3 điểm của đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ là cao hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, trận hòa tại Pleiku cũng giúp níu chân SHB Đà Nẵng ở 2 vị trí cuối cùng. Điều này cũng góp phần giảm đi áp lực cho đội bóng xứ Nghệ trước trận đấu khó khăn sắp tới gặp Thép Xanh Nam Định.

Tương tự là trận đấu giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Becamex Bình Dương. Kết quả thua 0-2 của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đã khiến cho họ lâm nguy trong cuộc đua trụ hạng.

Trận thua tại vòng 24 khiến cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lâm nguy. Ảnh: VPF

Với 25 điểm sau 24 vòng đấu, họ sẽ phải bước vào trận đấu sinh tử với Quy Nhơn Bình Định. Và chỉ có chiến thắng mới có thể giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương an toàn. Bởi lẽ, trận đấu cuối cùng, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải gặp Thể Công Viettel, đội bóng đang rất khát điểm để đua top 3.

Trong khi đó, Becamex Bình Dương với chiến thắng ở trận đấu vừa qua đã có được 29 điểm. Đây là một điểm số tương đối an toàn và có thể xem thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đã trụ hạng thành công.

Trận đấu còn lại của ngày 23/5 là trận đấu giữa Thể Công Viettel và Câu lạc bộ Hải Phòng. Đội bóng ngành Quân đội đã đánh rơi chiến thắng dù cho dẫn trước đội bóng đất Cảng 2 bàn. Trận hòa này không những đổ thêm dầu vào lửa cuộc đua top 3 mà còn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua trụ hạng.

Bởi lẽ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có thêm rất nhiều hy vọng từ trận hòa này. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ chiến đấu hết mình với Câu lạc bộ Quảng Nam, SHB Đà Nẵng để có thể giành trọn 6 điểm, qua đó, có cơ hội vượt mặt Thể Công Viettel.

Trong khi đó, đội bóng ngành Quân đội sau 3 trận sảy chân liên tiếp đã đánh mất rất nhiều lợi thế. Đoàn quân của huấn luyện viên Popov sẽ phải tận dụng tối đa trận gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để có thể nuôi hy vọng có được huy chương.

Thể Công Viettel tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua top 3. Ảnh: VPF

Ngoài ra, Công an Hà Nội với 5 trận đấu trong tay, họ sẽ cố gắng kiếm được tối đa điểm số ở những trận đấu còn lại này. Nếu làm được điều này, đội bóng ngành Công an mới chính là những người kết thúc mùa giải trong top 3. Do đó, Quy Nhơn Bình Định cũng gặp rất nhiều nguy hiểm trong trận gặp Công an Hà Nội ở trận đấu bù ngày 3/6 sắp tới.

Có thể nói, 3 trận đấu ngày 23/5 là những trận đấu quyết liệt và hấp dẫn. Kết quả những trận đấu này đã mang lại nhiều tin vui cho Sông Lam Nghệ An trong cuộc đua trụ hạng đầy gay cấn và khốc liệt.