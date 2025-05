Thể thao Những số liệu thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Thép Xanh Nam Định Rõ ràng, Thép Xanh Nam Định là đội được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Những con số thống kê phần nào đã nói lên điều đó.

Trong 10 trận đấu gần đây tại V.League, Thép Xanh Nam Định đã giành chiến thắng 7 trận và hòa 3 trận. Đội bóng thành Nam cũng đã giành 4 trận thắng liên tiếp và ghi được 14 bàn. Đây là những con số nói lên sức mạnh khủng khiếp của đoàn quân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trong giai đoạn lượt về.

Trên sân khách mùa giải này, Thép Xanh Nam Định cũng đang có chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp tại V.League (5 trận thắng, 5 trận hòa). Trận thua duy nhất mà đội bóng thành Nam phải nhận trên sân khách chính là trận đấu khai mạc với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Do đó, dù phải làm khách trên sân Vinh nhưng Thép Xanh Nam Định vẫn sẽ là đội bóng cửa trên ở trong trận đấu tới.

Thép Xanh Nam Định đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Ảnh: VPF

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An vừa có chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở mùa giải năm nay. Đây là chiến thắng vàng giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật tự tin hơn trong cuộc đua trụ hạng đầy gay cấn và khốc liệt.

Sân Vinh vẫn là điểm tựa của đội bóng xứ Nghệ khi Sông Lam Nghệ An đã có 5 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong năm 2025. Sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả sẽ là động lực rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật ở trên sân.

Cùng với đó là thành tích đối đầu khá khả quan của đội bóng xứ Nghệ trên sân Vinh. Trong 4 lần gần đây đón tiếp Thép Xanh Nam Định, Sông Lam Nghệ An đã có 1 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước đội bóng thành Nam. Vì vậy, đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn có những lý do để tạo nên bất ngờ ở trong trận đấu tới.

Để làm được điều đó, Sông Lam Nghệ An sẽ trông cậy vào tài năng của thủ thành Nguyễn Văn Việt. Sự xuất sắc của thủ thành gốc Tân Kỳ là một trong những lý do giúp cho Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng ở trận Derby xứ Nghệ vừa qua. Ở mùa giải năm nay, Nguyễn Văn Việt đã có 7 trận giữ sạch lưới sau 23 trận đã ra sân cho đội bóng xứ Nghệ. Hy vọng rằng, thủ môn 22 tuổi này sẽ tiếp tục tỏa sáng ở trong trận đấu tới để giúp cho Sông Lam Nghệ An có được điểm số trước các nhà đương kim vô địch.

Trên hàng công, người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng Benjamin Kuku tiếp tục "nổ súng" ở trong trận đấu tới sau khi đã thông nòng ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa qua. Với việc chỉ phải đối đầu với những trung vệ nội thì sức mạnh của Benjamin Kuku sẽ có đất để phát huy, qua đó gây ra nhiều sóng gió cho khung thành của thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Bên phía đội khách, Romulo sẽ là 1 trong những cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ người Brazil là 1 ông chủ thực thụ ở khu trung tuyến. Kỹ thuật cá nhân khá toàn diện cùng với thể hình thể lực tốt giúp cho Romulo không những thu hồi bóng tốt mà còn tổ chức phát động những đợt tấn công sắc bén về phía khung thành đối thủ. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An cần có những đối trọng để hạn chế sự nguy hiểm của tiền vệ người Brazil này.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt vẫn là niềm hy vọng số 1 của Sông Lam Nghệ An ở trong trận đấu tới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Một cầu thủ người Brazil khác cũng rất đáng chú ý là tiền đạo Brenner. Sau khoảng thời gian đầu để thích nghi với lối chơi của Thép Xanh Nam Định thì Brenner đã thi đấu rất hay ở trong những vòng đấu gần đây. Tiền đạo 31 tuổi này đã có 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo giúp cho đội bóng thành Nam toàn thắng ở 4 vòng đấu liên tiếp gần đây.

Có thể nói, việc phải đối mặt với đội bóng toàn sao như Thép Xanh Nam Định là 1 bài toán hóc búa của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Sân Vinh sẽ là điểm tựa duy nhất của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu tới. Do đó, đội bóng xứ Nghệ cần sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà để các cầu thủ có thể thi đấu hơn 100% phong độ, qua đó, có được kết quả tốt nhất.