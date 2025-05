Thể thao Kết quả vòng 23 V.League: Nhiều yếu tố có lợi cho Sông Lam Nghệ An Vòng 23 V.League đã diễn ra 6/7 trận, kết quả của những trận đấu này đem đến nhiều lợi thế cho Sông Lam Nghệ An trong cuộc đua trụ hạng.

Đầu tiên là trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ đã giành được chiến thắng 1-0 đầy may mắn trên sân Hà Tĩnh để vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây chắc chắn là một chiến thắng quý hơn vàng. Bởi lẽ, nếu chỉ giành được 1 điểm hoặc bị thất bại trong trận đấu này thì Sông Lam Nghệ An sẽ bị các đội bóng phía dưới rút ngắn cách biệt, qua đó sẽ gian nan hơn rất nhiều trong cuộc đua trụ hạng.

Sông Lam Nghệ An có chiến thắng quan trọng trước đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thua nhưng cơ hội dành vị trí trong top 3 vẫn còn. Điều này có được là do trận hòa đầy bất ngờ của Quy Nhơn Bình Định trước Thể Công Viettel. Khoảng cách giữa đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và đội bóng ngành Quân đội chỉ là 2 điểm. Do đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thi đấu hết mình ở 2 trận đấu tới gặp Câu lạc bộ Quảng Nam và SHB Đà Nẵng để nuôi hy vọng vào top 3. Vì vậy, kết quả hòa 2-2 của trận đấu Quy Nhơn Bình Định gặp Thể Công Viettel là một kết quả đem đến nhiều tích cực hơn là tiêu cực cho đội bóng xứ Nghệ.

Trận đấu khác cũng rất đáng chú ý ở vòng đấu 23 vừa qua là trận Derby xứ Quảng Đà. Trận đấu này đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về SHB Đà Nẵng. Đây là một kết quả không quá có lợi cho Sông Lam Nghệ An. Bởi lẽ, đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng sông Hàn, nó giúp cho SHB Đà Nẵng không những vươn lên trên bảng xếp hạng, mà còn giúp họ tự tin hơn rất nhiều trong cuộc đua trụ hạng.

SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trong trận Derby xứ Quảng Đà. Ảnh: VPF

Nên nhớ rằng, đội bóng xứ Nghệ sẽ còn có 1 trận làm khách trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu cuối cùng. Nếu Sông Lam Nghệ An không có được một vị trí an toàn trước vòng đấu cuối cùng thì khó có thể nói trước điều gì ở trận chung kết ngược này.

Tuy vậy, kết quả trận Derby xứ Quảng Đà cũng giúp níu chân Câu lạc bộ Quảng Nam trong cuộc đua trụ hạng. Với việc đội bóng xứ Quảng còn phải gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai thì Câu lạc bộ Quảng Nam cũng sẽ rất vất vả trong cuộc đua trụ hạng sắp tới.

Ngoài ra, kết quả của 2 trận đấu của 2 đội đang đua tranh chức vô địch cũng ảnh hưởng rất lớn đến Sông Lam Nghệ An. Thép Xanh Nam Định tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm với Câu lạc bộ Hà Nội sau chiến thắng 6-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Chiến thắng này sẽ đem lại lợi thế tinh thần rất lớn cho đoàn quân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trong chuyến hành quân đến sân Vinh sắp tới.

Đáng lẽ, trận đấu với Thép Xanh Nam Định sẽ dễ thở hơn rất nhiều cho Sông Lam Nghệ An nếu Câu lạc bộ Hà Nội mất điểm ở trong trận đấu vừa qua. Nhưng, màn lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số 5-1 đã giúp đội bóng Thủ đô níu kéo hy vọng.

Tuy vậy, với việc Câu lạc bộ Hà Nội còn phải gặp Công an Hà Nội và Thể Công Viettel thì Thép Xanh Nam Định vẫn có thể thảnh thơi ở trong những trận đấu cuối. Qua đó, sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ đỡ nhọc nhằn hơn trong trận đấu sắp tới gặp những nhà đương kim vô địch trên sân Vinh.

Kết quả vòng 23 đem đến nhiều lợi thế cho Sông Lam Nghệ An trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: VPF

Ngoài ra, 2 đội phải nhận những trận thua đậm ở vòng đấu vừa qua là Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa chắc đã an toàn trong cuộc đua trụ hạng. Đặc biệt là đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Với 25 điểm, nguy cơ rơi vào khu vực nguy hiểm vẫn còn khá lớn khi đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sẽ còn phải gặp Becamex Bình Dương, Quy Nhơn Bình Định và Thể Công Viettel.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai nếu thua cả 3 trận còn lại với 3 đội bóng đang đứng nhóm cuối là SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Quảng Nam thì sẽ là thảm họa cho đội bóng của bầu Đức. Với 27 điểm có được, chưa thể nói trước điều gì với đội bóng phố Núi khi V.League hạ màn.

Có thể nói, vòng 23 mang đến rất nhiều kết quả bất ngờ. Chính sự bất ngờ này đã thổi thêm lửa vào những cuộc đua 2 đầu bảng xếp hạng. Và điều này càng khiến cho những trận đấu của vòng 24 sắp tới thêm phần hấp dẫn và khó dự đoán.