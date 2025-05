Thể thao Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng nghẹt thở trên sân Hà Tĩnh Tại vòng 23 V-League 2024/2025, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu diễn ra vào tối 17/5 trên sân vận động Hà Tĩnh.

Đội hình xuất phát của 2 đội. Ảnh: Đức Anh

Tại vòng 23 V-League 2024/2025, chứng kiến trận "derby xứ Nghệ" giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An trên sân Hà Tĩnh.

Đội chủ nhà với sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới đầy tài năng, kết hợp cùng tài cầm quân của HLV Nguyễn Thành Công, họ đang tràn đầy cơ hội để có được tấm huy chương ở mùa giải năm nay.

Long Vũ chơi đầy nỗ lực bên cánh trái của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Chiều ngược lại, "người hàng xóm" Sông Lam Nghệ An lại đang rất "khát 3 điểm" để tiếp tục thực hiện cuộc đào tẩu khỏi nhóm "cầm đèn đỏ".

Vì thế Sông Lam Nghệ An đặt quyết tâm giành một kết quả tích cực để sớm thoát khỏi vùng nguy hiểm ở mùa giải năm nay.

Phan Bá Quyền vào sân đã tạo nên sự vững chắc bên cánh phải. Ảnh: Chung Lê

Và để hiện thực hoá mục tiêu trên, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Trong đó, thủ thành Nguyễn Văn Việt tiếp tục là người trấn giữ khung gỗ. Bộ tứ vệ gồm Vương Văn Huy, Zaracho, Nam Hải và Trần Đình Hoàng được kỳ vọng sẽ đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Ở tuyến giữa, Quang Vinh, Khắc Ngọc, Hồ Văn Cường và Long Vũ được giao trọng trách điều tiết lối chơi. Trên hàng công, bộ đôi ngoại binh người Nigeria - Olaha và Kuku sẽ là những mũi nhọn chủ lực với nhiệm vụ xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, do phải thi đấu trên sân khách nên Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc khá thận trọng với đấu pháp phòng ngự phản công. Và không quá bất ngờ khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội sở hữu cơ hội đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 2, từ pha lên bóng ở trung lộ bóng được luân chuyển đến cho Viktor Lê. Cầu thủ mang áo số 14 đã thực hiện cú sửa lòng, bay trúng hậu vệ Sông Lam Nghệ An rồi đổi hướng làm thủ môn Văn Việt bất lực nhưng rất may bóng đá đi chệch cột.

Sau cơ hội có được, đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên cầu môn của Sông Lam Nghệ An nhưng đều bất thành.

Tuy nhiên, khi mà đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa thể đưa được bóng vào lưới đội khách, thì từ sai sót của hàng phòng ngự, Sông Lam Nghệ An đã chớp được cơ hội và mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 7. Bàn thắng xuất phát từ pha cướp bóng ngay trong chân hậu vệ đối phương của Kuku. Tiền đạo mang áo số 10 đã dùng tốc độ băng xuống đối mặt với thủ môn và thực hiện cú ra chân vào góc xa hạ gục thủ thành Thanh Tùng.

Kuku ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Chung Lê

Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục gây sức ép, nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhiều phương án tấn công đã được đội bóng này áp dụng nhưng đều không thể làm tung lưới thủ môn Văn Việt. Trong đó, ở phút 18, Lương Xuân Trường đã sở hữu tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng, nhưng chệch khung thành của Sông Lam Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó, 4 phút sau, từ pha đá phạt góc Vũ Viết Triều thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, nhưng một lần nữa may mắn đã đứng về đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Màn ăn mừng của tiền đạo Kuku sau khi ghi được bàn thắng cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Trong thế trận một chiều, Sông Lam Nghệ An lại gặp bất lợi lớn khi linh hồn tuyến giữa của họ bị đau và phải rời sân và nhường quyền thi đấu cho Phan Bá Quyền.

Dẫu vậy đội khách đã bảo toàn được kết quả 1-0 khi 45 phút đầu tiên của trận đấu khép lại.

Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục tạo ra thế trận một chiều như ở hiệp đầu tiên. Trong đó, đội chủ nhà đã thực hiện nhiều phương án tấn công đa dạng, sắc nét. Đáng chú ý ở phút 54, từ pha treo bóng về phía cột hai của đồng đội, Mbo Noel bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang của Văn Việt.

Thậm chí ở phút 57, lưới của Sông Lam Nghệ An đã rung lên sau pha đánh đầu cận thành của Mbo Noel, nhưng sau khi kiểm tra VAR trọng tài đã cho rằng một cầu thủ của đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị và không công nhận bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Những phút cuối trận, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo ra sức ép lớn lên phần sân đội khách, nhưng trước sự kiên cường của các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An đã bảo toàn được chiến thắng 1-0 chung cuộc.

Vòng 24, Sông Lam Nghệ An được trở về sân nhà để tiếp đón đội đầu bảng Nam Định.