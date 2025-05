Thể thao Sông Lam Nghệ An khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng Sông Lam Nghệ An đang lâm vào khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, trong khi cuộc chiến trụ hạng V-League 2024/25 bước vào giai đoạn căng thẳng với lịch thi đấu đầy bất lợi và nguy cơ bị các đối thủ phía sau vượt mặt.

Sau trận thua nghiệt ngã ở phút bù giờ trước Hà Nội FC tại vòng 22 V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An đang đứng trước vô vàn khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng.

Tại vòng 22 SLNA gánh chịu trận thua đầy nghiệt ngã trước Hà Nội FC. Ảnh: Đức Anh

Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật là những thử thách không hề dễ chịu. Ở vòng 23, Sông Lam Nghệ An phải hành quân đến sân Hà Tĩnh, nơi được xem là “hiểm địa” ở mùa giải năm nay. Còn ở vòng 24, họ tiếp tục gặp bất lợi khi chạm trán với Nam Định. Nhà đương kim vô địch vẫn sẽ cần điểm cho cuộc đua vô địch do chỉ mới cách Hà Nội FC 5 điểm, nên họ chắc chắn đặt quyết tâm giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An nhằm sớm bước lên ngôi vương ở mùa giải năm nay. Khi đó, Sông Lam Nghệ An rất có thể sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua trụ hạng.

Lúc này, đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn Bình Định - đội áp chót đúng 1 điểm và lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách với đội cuối bảng Đà Nẵng cũng chỉ là 3 điểm. Đây là cách biệt hoàn toàn có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Nhất là khi Sông Lam Nghệ An phải đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện tại giành được 7 trận thắng, hòa tới 14 trận và chỉ để thua đúng 1 trận. Họ đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và chỉ kém nhóm có huy chương đúng 1 điểm. Với phong độ và tinh thần như hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chắc chắn sẽ đặt quyết tâm rất lớn khi đón tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Điều này khiến cho việc giành điểm của đội bóng xứ Nghệ thực sự là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Hoàng Văn Khánh dính án phạt 3 thẻ vàng và phải vắng mặt ở vòng 23. Ảnh: Chung Lê

Không chỉ gặp bất lợi về đối thủ, Sông Lam Nghệ An còn đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Toàn bộ các trung vệ thường xuyên được sử dụng đều không thể ra sân ở vòng 23 vì lý do chấn thương và thẻ phạt. Đây thực sự là “cơn bĩ cực” mà thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật phải đối mặt trong giai đoạn sinh tử của mùa giải.

Cụ thể, trung vệ trụ cột Hoàng Văn Khánh dính án phạt 3 thẻ vàng và chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài ở trận gặp Hà Tĩnh. Ngoại binh Zaracho tái phát chấn thương cổ chân và chưa thể trở lại tập luyện cùng đồng đội. Trung vệ Lê Văn Thành cũng dính chấn thương cánh tay trong buổi tập và vẫn chưa kịp hồi phục. Ngoài ra, Trần Nam Hải - cầu thủ trẻ chơi khá ổn định trong 3 vòng đấu gần đây cũng đang bị đau nhẹ và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở vòng đấu tới.

Với những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng, Sông Lam Nghệ An hiện chỉ còn đúng 3 cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí trung vệ gồm Phan Văn Thành, Lê Nguyên Hoàng và Hồ Khắc Lương. Tuy nhiên, cả ba gần như không có đóng góp đáng kể xuyên suốt mùa giải năm nay. Hồ Khắc Lương dù đã bình phục chấn thương dài hạn nhưng vẫn chưa được ra sân phút nào trong năm 2025 này. Phan Văn Thành mới có 2 lần đá chính ở giai đoạn đầu mùa giải, còn lại chủ yếu vào sân từ ghế dự bị trong các tình huống thay người chiến thuật. Riêng Lê Nguyên Hoàng thậm chí còn ít được thi đấu hơn, khi chỉ có đúng 1 lần ra sân chính thức do thường xuyên gặp vấn đề với chấn thương dây chằng háng mãn tính.

Trước những trở ngại quá lớn về lực lượng, huấn luyện viên Phan Như Thuật chắc chắn sẽ phải “gãi đầu” rất nhiều để tìm ra lời giải cho bài toán nhân sự ở hàng thủ. Bởi nhìn vào những cái tên còn lại, ngay cả người lạc quan nhất cũng khó mà tin tưởng vào một kết quả tích cực của Sông Lam Nghệ An trên sân Hà Tĩnh.

Điều đáng nói là nếu không giành được điểm ở vòng đấu tới, nhiều khả năng Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với nguy cơ xuống hạng trực tiếp chứ không còn là vé play-off như điều mà trước đó mà người hâm mộ từng nghĩ. Trong bối cảnh các đội phía sau đang thi đấu với phong độ cao thì khả năng Sông Lam Nghệ An bị vượt mặt là điều hoàn toàn có thể xảy ra.