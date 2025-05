Thể thao Sông Lam Nghệ An thua ngược Hà Nội FC ở phút bù giờ Tại vòng 22 V-League 2024/2025, Sông Lam Nghệ An dù ghi được bàn thắng dẫn trước, nhưng vẫn để đội khách lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trận đấu diễn ra trên sân Vinh vào lúc 18h00 ngày 10/5.

Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC bước vào trận đấu ở vòng 22 V.League với quyết tâm giành trọn 3 điểm, trong bối cảnh mỗi đội đều có mục tiêu riêng: Hà Nội FC đang chạy đua cho chức vô địch, còn Sông Lam Nghệ An nỗ lực trụ hạng.

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Ở vòng đấu trước, Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa 0-0 may mắn trên sân của Hải Phòng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đủ để giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, khi họ chỉ hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng 6 điểm. Áp lực ngày càng đè nặng lên đội bóng xứ Nghệ, nhất là khi Bình Định - đội xếp áp chót vừa giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai, qua đó rút ngắn khoảng cách với Sông Lam Nghệ An xuống chỉ còn 1 điểm.

Olaha thi đấu đầy nỗ lực trên hàng công của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Nếu không tận dụng tốt những cơ hội còn lại, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể rơi vào vị trí phải đá trận play-off, nhường lại suất an toàn cho Bình Định khi mùa giải khép lại.

Vì vậy, trong trận đấu trên sân Vinh ở vòng 22, Sông Lam Nghệ An buộc phải hướng đến một kết quả tích cực. Nhằm đạt được mục tiêu đó, ban huấn luyện đã tung ra đội hình được xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Thủ thành Nguyễn Văn Việt tiếp tục là người trấn giữ khung gỗ. Bộ tứ vệ gồm Vương Văn Huy, Zaracho, Văn Khánh và Trần Đình Hoàng được kỳ vọng sẽ đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Ở tuyến giữa, Quang Vinh, Khắc Ngọc, Hồ Văn Cường và Long Vũ được giao trọng trách điều tiết lối chơi. Trên hàng công, bộ đôi ngoại binh người Nigeria - Olaha và Kuku sẽ là những mũi nhọn chủ lực với nhiệm vụ xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

SLNA: Văn Việt, Văn Huy, Văn Khánh, Zaracho, Đình Hoàng, Văn Cường, Khắc Ngọc, Quang Vinh, Kuku, Olaha, Long Vũ

CLB Hà Nội: Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Lamothe, Xuân Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Đình Hai, Bobicanec, Tuấn Hải, Văn Quyết, Joao Pedro.

Với mục tiêu giành điểm, Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc đầy tự tin và chủ động dâng cao để tìm kiếm cơ hội. Cách chơi này đã phần nào tạo được bất ngờ lên hàng thủ Hà Nội FC. Và nếu chính xác hơn trong tình huống dứt điểm, thì ở phút thứ 3, Olaha đã có thể mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. Xuất phát từ pha chọc khe của Khắc Ngọc chếch sang bên cánh phải cho tiền đạo mang áo số 7, cầu thủ này băng xuống thực hiện cú dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Kuku sở hữu nhiều tình huống dứt điểm nhưng không thể cụ thể hoá thành bàn thắng cho SLNA. Ảnh: Đức Anh

Tiếp đó vào phút 14, Sông Lam Nghệ An lại sở hữu cơ hội nguy hiểm trước cầu môn của Hà Nội FC. Từ đường phản công nhanh, đồng đội chọc khe xuyên tuyến để Long Vũ thoát xuống chếch bên cánh trái, nhưng cú sửa lòng của tiền vệ này đã đưa bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Văn Chuẩn đã chọn.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC với lực lượng đồng đều cũng đã gây ra một số khó khăn cho đội chủ nhà. Trong đó ở phút 17, từ đường chuyền bóng chiến thuật bằng đầu vào chính giữa khung thành của Văn Việt, tiền đạo Joao Pedro băng xuống dứt điểm cận thành, nhưng bóng đi không chính xác.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và đến phút thứ 24, từ đường phản công chớp nhoáng, Kuku băng xuống ở trung lộ sau đó chọc khe chính xác để Hồ Văn Cường thoát xuống, nhưng hậu vệ Hà Nội FC đã phạm lỗi đẩy sau. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định cho Sông Lam Nghệ An được hưởng quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Olaha đã dễ dàng đánh bại Văn Chuẩn để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Hồ Văn Cường mang về quả phạt đền cho SLNA. Ảnh: Đức Anh

Sau bàn thắng, Sông Lam Nghệ An vẫn chủ động kiểm soát bóng và triển khai tấn công. Chính vì vậy các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho hàng thủ Hà Nội FC.

Tuy nhiên với sự đa dạng trong cách lên bóng, cuối cùng đội khách cũng có được bàn thắng san bằng cách biệt ở phút 45 của trận đấu. Từ pha lên bóng bên cánh phải, bóng được các cầu thủ Hà Nội luận chuyển đầy biến hoá cho Xuân Mạnh. Hậu vệ này tung cú sút cận chân khiến Văn Việt không thể cản phá.

Và đó cũng là kết quả khép lại 45 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, Huấn luyện viên Phan Như Thuật tiếp tục sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công. Tuy nhiên sở hữu những mũi nhọn vô cùng sắc bén, Hà Nội FC vẫn gây ra nhiều khó khăn cho khung thành của Sông Lam Nghệ An. Trong đó vào phút 55, Văn Quyết dứt điểm tinh tế trước vòng cấm địa đội chủ nhà, nhưng thủ môn Văn Việt đã đổ người cứu thua xuất sắc.

Kuku có tình huống đối mặt với thủ môn Văn Chuẩn nhưng không thể ghi bàn cho SLNA. Ảnh: Đức Anh

Dù không tấn công nhiều nhưng vào phút 61, Sông Lam Nghệ An vẫn có được cơ hội rõ ràng trước cầu môn đội khách. Từ tình huống phản công nhanh, Kuku có cơ hội đối mặt với Văn Chuẩn, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Khắc Ngọc tiếp tục là linh hồn nơi tuyến giữa của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Những phút cuối trận, Hà Nội FC gia tăng sức ép lên phần sân Sông Lam Nghệ An nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai trong trận đấu. Và đến phút bù giờ cuối cùng, đội khách đã có được điều mình cần.

Bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC được xuất phát từ Tuấn Hải với pha câu bóng thuận lợi cho Daniel Passira bật lên đánh đầu hiểm tung lưới Sông Lam Nghệ An.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Hà Nội FC cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này.