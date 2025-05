Thể thao Sông Lam Nghệ An tiếp đón Hà Nội FC: Thủ môn Văn Việt trở lại Trước trận đấu đầy thử thách với Hà Nội FC trên sân Vinh ở vòng 22 V-League 2024/2025, thủ môn Nguyễn Văn Việt kêu gọi toàn đội Sông Lam Nghệ An cùng đoàn kết để vượt qua giai đoạn cam go trong cuộc đua trụ hạng.

Thủ môn Văn Việt kêu gọi đoàn kết để vượt qua chặng đường đầy khó khăn này. Ảnh: Đức Anh

Sau vòng 21, Sông Lam Nghệ An giành được trận hòa may mắn 1-1 trước Hải Phòng. Tuy nhiên, 1 điểm có được chưa đủ để tạo ra sự an toàn với nhóm cuối bảng. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ vẫn đang bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng căng thẳng khi chỉ hơn đội áp chót - Bình Định đúng 1 điểm.

Vòng đấu tới, thử thách dành cho thầy trò HLV Phan Như Thuật là rất lớn khi họ phải tiếp đón Hà Nội FC - đội bóng đang đứng nhì bảng và rất quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Sau cú sảy chân trước Nam Định, đội bóng Thủ đô chắc chắn sẽ hành quân đến sân Vinh với khát khao lấy trọn 3 điểm.

Trong lúc khó khăn, Sông Lam Nghệ An đón tin vui khi thủ môn số 1 Nguyễn Văn Việt đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Việc Văn Việt trở lại khung gỗ được xem là điểm tựa quan trọng, bởi anh là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ.

Chia sẻ trước trận đấu, thủ môn sinh năm 2002 bày tỏ sự quyết tâm và mong muốn toàn đội cùng nhau vượt qua thử thách:

“Các trận còn lại với Sông Lam Nghệ An bây giờ chẳng khác gì chung kết cả. Ai cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại và đều đang nỗ lực hết sức. Tôi chỉ mong anh em đoàn kết, thi đấu hết mình để giúp đội nhà trụ lại V-League mùa này.”

Thủ thành Nguyễn Văn Việt chốt chặn đáng tin cậy của SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Trong thời điểm căng thẳng như hiện tại, đoàn kết là điều mà Sông Lam Nghệ An cần hơn bao giờ hết. Sự gắn bó giữa các cầu thủ, cùng đấu pháp hợp lý từ ban huấn luyện sẽ là chìa khóa giúp đội bóng vượt qua giai đoạn cam go này.

Trận gặp Hà Nội FC sắp tới được dự báo là vô cùng khó khăn, nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì và cơ hội vẫn sẽ được chia đều cho cả 2 đội.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2024/2025 sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 10/5 trên sân Vinh.