Thể thao Sông Lam Nghệ An và cuộc chiến trụ hạng đầy rủi ro Cuộc chiến trụ hạng của Sông Lam Nghệ An trở nên rủi ro hơn bao giờ hết, khi lịch thi đấu đầy thử thách và nguy cơ rơi xuống nhóm play-off đang lơ lửng trên đầu thầy trò HLV Phan Như Thuật.

Kết thúc vòng 21 V-League, Sông Lam Nghệ An giành được 1 trận hòa may mắn trước Hải Phòng. Tuy nhiên, 1 điểm có được không đủ để giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật thoát khỏi vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ đang đối mặt với áp lực rất lớn khi đội đứng áp chót - Bình Định đang bám đuổi sát nút.

Sông Lam Nghệ An giành được một trận hòa may mắn trước Hải Phòng. Ảnh: Đức Anh

Ở vòng đấu vừa qua, Bình Định đã giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai, qua đó thu hẹp khoảng cách với Sông Lam Nghệ An xuống chỉ còn 1 điểm. Đáng nói hơn, đội bóng đất Võ vẫn còn một trận chưa đấu. Nếu tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể vượt qua Sông Lam Nghệ An và đẩy đội chủ sân Vinh xuống vị trí áp chót.

May mắn cho Sông Lam Nghệ An là ở vòng này, Quảng Nam - đội xếp ngay phía trên cũng không thể giành chiến thắng, qua đó tiếp tục giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 11 với 21 điểm. Như vậy, sau vòng 21, Quảng Nam đứng thứ 11 với 21 điểm, Sông Lam Nghệ An xếp thứ 12 với 20 điểm, Bình Định áp chót với 19 điểm, trong khi Đà Nẵng đang đứng cuối bảng với 14 điểm.

Nhìn vào cục diện nhóm cuối bảng, có thể thấy cuộc đua trụ hạng năm nay đang diễn ra hết sức căng thẳng. Với Sông Lam Nghệ An, từng trận đấu từ vòng 22 trở đi đều mang ý nghĩa như một trận chung kết thực sự. Một sai lầm nhỏ hay một lần mất điểm cũng có thể khiến đội bóng xứ Nghệ phải đối mặt với viễn cảnh phải đá play-off hoặc thậm chí là rớt hạng.

Muốn níu giữ hy vọng trụ lại V-League mùa sau, Sông Lam Nghệ An cần phải giành ít nhất 2 chiến thắng trong 5 vòng đấu cuối. Nhưng đây lại là thử thách không hề dễ dàng, bởi đối thủ mà họ phải đối đầu trong chặng đường còn lại đều là những cái tên "khó nhằn".

Trận đấu sắp tới, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà. Đây là đội đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng và đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm sau thất bại trước Nam Định để tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch. Với lực lượng mạnh và khát khao lớn, đại diện Thủ đô sẽ không dễ để Sông Lam Nghệ An có thể tạo nên bất ngờ.

Tiếp đến, đội chủ sân Vinh sẽ chạm trán Nam Định, đội bóng đang dẫn đầu bảng và thể hiện phong độ ấn tượng. Không quá lời khi nói rằng, Nam Định hiện là "ông lớn" thực thụ của V-League mùa này. Với sức mạnh toàn diện, họ đang trở thành đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải e ngại. Trong bối cảnh đó, hy vọng có điểm của Sông Lam Nghệ An cũng trở nên rất mong manh.

Trận sân nhà cuối cùng của mùa giải, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai. Dù đây là cơ hội cuối cùng để kiếm điểm trên sân Vinh, nhưng không thể bỏ qua mối quan hệ thân thiết giữa đội bóng phố núi và Bình Định. Nhiều người lo ngại rằng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi quyết tâm để giúp "người anh em" trụ hạng, khiến con đường giành 3 điểm của Sông Lam Nghệ An trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Ở hai chuyến làm khách còn lại, Sông Lam Nghệ An sẽ lần lượt gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Trong trận derby xứ Nghệ với Hà Tĩnh, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật chắc chắn không dễ có điểm bởi đội chủ nhà cũng đang khao khát vươn lên nhóm cạnh tranh huy chương.

Trận đấu được xem là "dễ thở" nhất với Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra ở vòng cuối, gặp Đà Nẵng. Nếu đội bóng sông Hàn đã chắc chắn xuống hạng, khả năng họ thi đấu cầm chừng là rất cao. Điều đó sẽ tạo điều kiện để Sông Lam Nghệ An tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, nếu Đà Nẵng vẫn còn hy vọng tranh vé play-off, trận đấu này có thể trở thành một cuộc chiến sống còn không khoan nhượng.

Sông Lam Nghệ An đang trở nên đơn độc trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Đức Anh

Điều đáng lo ngại hơn cả với Sông Lam Nghệ An lúc này không chỉ là lịch thi đấu, mà còn là sự đơn độc trong cuộc chiến sinh tử. Dưới thời Tập đoàn Tân Long, Sông Lam Nghệ An không còn tiềm lực tài chính mạnh, cũng không duy trì được mối quan hệ “đồng minh” như trước. Trong khi đó, tại V-League, chuyện các đội bóng hỗ trợ nhau trong giai đoạn cuối mùa giải là điều không mới.

Sự “ân tình” giữa một số CLB, những toan tính về điểm số hay việc buông xuôi của các đội đã hết mục tiêu luôn là yếu tố tiềm ẩn khiến giải đấu trở nên khó lường. Trong bức tranh đó, Sông Lam Nghệ An - một đội bóng đang rơi vào cảnh “đơn độc giữa vòng vây” hoàn toàn có thể là bên chịu thiệt.

Cuộc chiến trụ hạng của Sông Lam Nghệ An vì thế đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Cơ hội vẫn còn, nhưng hành trình phía trước sẽ là chông gai, khắc nghiệt và đầy rủi ro. Giờ đây, đội bóng xứ Nghệ chỉ còn biết tự chiến đấu bằng tất cả khả năng, như cách họ từng vượt qua thử thách ở mùa giải 2023/24. Và họ sẽ cần thêm một chút may mắn, nếu muốn viết tiếp câu chuyện của mình tại sân chơi V- League, nơi mà Sông Lam Nghệ An chưa từng bị rớt hạng./.