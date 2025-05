Thể thao HLV Phan Như Thuật thừa nhận Sông Lam Nghệ An đã gặp may trước Hải Phòng Dù bị lép vế trong phần lớn thời gian thi đấu và liên tục phải chống đỡ sức ép từ đội chủ nhà Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An vẫn xuất sắc cầm hòa 0-0 ở vòng 21 V.League 2024/25. Huấn luyện viên Phan Như Thuật thừa nhận đội bóng của ông đã gặp may, nhưng nhấn mạnh đây là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của toàn đội.

Tối 3/5, trên sân vận động Lạch Tray, Sông Lam Nghệ An đã có chuyến làm khách đầy thử thách trước Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 21 V.League 2024/25. Dù phải hứng chịu nhiều sức ép và gần như bị lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu, đội bóng xứ Nghệ vẫn kiên cường giữ sạch lưới và rời sân với 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng.

Olaha sở hữu một số tình huống nguy hiểm trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn và phải thi đấu trên sân khách, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã chỉ đạo các học trò nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Sông Lam Nghệ An chủ động nhường thế trận, tổ chức đội hình chơi thấp và tập trung số đông ở phần sân nhà nhằm bảo vệ khung thành do thủ môn Văn Việt trấn giữ. Lối chơi phòng ngự chủ động này khiến Hải Phòng dễ dàng kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công, tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội khách đã thi đấu tập trung và giữ được sự chắc chắn.

Dù chơi lép vế, Sông Lam Nghệ An không hoàn toàn bị động. Trong hiệp một, họ vẫn tạo ra một số pha phản công đáng chú ý. Đáng kể nhất là cú đá phạt ngoài vòng cấm của Olaha, bóng đi hiểm hóc và dội xà ngang của Đình Triệu. Tuy nhiên, hiệp một khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Olaha đã đánh bại được thủ môn Đình Triệu nhưng không thể chiến thắng được xà ngang. Ảnh: Đức Anh

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về Hải Phòng khi họ tiếp tục dồn ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Văn Việt đã trở thành chốt chặn vững chắc giúp Sông Lam Nghệ An đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Những pha phản xạ nhanh nhạy cùng sự tỉnh táo của Văn Việt trong các tình huống cố định và bóng bổng đã góp phần quan trọng giúp đội bóng xứ Nghệ bảo toàn mành lưới.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật - HLV trưởng SLNA. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật tỏ ra hài lòng với kết quả hòa, đồng thời thừa nhận yếu tố may mắn đã góp phần giúp đội nhà có được điểm số: “Tôi rất hài lòng khi Sông Lam Nghệ An giành được 1 điểm trên sân Lạch Tray. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội, và một phần nhờ vào sự may mắn”.

Ông cũng đánh giá cao đối thủ: “Hải Phòng có rất nhiều cơ hội rõ ràng nhưng không thể ghi bàn. Đó là bóng đá. Hôm nay chúng tôi gặp may, nhưng cũng cần phải ghi nhận tinh thần chiến đấu hết mình của toàn đội để giành được 1 điểm quý giá”.

Nhắc đến thủ môn Văn Việt, ông Thuật đã hết lời ngợi khen: “Không chỉ trận này, mà ở nhiều trận đấu trước Văn Việt luôn là điểm tựa vững chắc với nhiều pha cứu thua xuất sắc. Hôm nay cậu ấy tiếp tục có màn trình diễn tuyệt vời, góp công lớn giúp đội có được kết quả hòa”.

Với 1 điểm giành được, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thể thoát ra khỏi vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng. Chính vì vậy, huấn luyện viên Phan Như Thuật khẳng định rằng, cuộc đua trụ hạng năm nay sẽ còn rất cam go: “Chúng tôi xác định rằng, mỗi trận đấu đều là trận chung kết. Trận nào cũng phải nỗ lực để có điểm, giành được điểm nào thì quý giá điểm đó. Cuộc đua trụ hạng chỉ có thể ngã ngũ ở những vòng đấu cuối cùng”.

Trận hòa trên sân khách sẽ là cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật trong hành trình giành quyền trụ lại V.League mùa này.