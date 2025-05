Thể thao Hoàng Văn Khánh trở lại, Sông Lam Nghệ An hy vọng giành điểm trên sân Lạch Tray Trung vệ Hoàng Văn Khánh đã trở lại tập nhẹ cùng các đồng đội Sông Lam Nghệ An. Nếu hồi phục tốt, anh có thể ra sân trong trận gặp Hải Phòng ở vòng 21 V.League 2024/2025.

Đây là tin vui với người hâm mộ xứ Nghệ trong bối cảnh đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng.

Hoàng Văn Khánh và Zaracho nhiều khả năng sẽ được chọn là bộ đôi án ngữ trước vòng cấm địa của Sông Lam Nghệ An trong cuộc đối đầu với Hải Phòng. Ảnh: Chung Lê

Sau trận thua 0 -1 trước Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An tiếp tục bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng đầy căng thẳng. Hiện tại, đội đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 19 điểm, chỉ hơn Bình Định - đội áp chót 3 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận. Mùa giải vẫn còn 6 vòng, nên mọi chuyện vẫn rất mong manh.

Chuyến làm khách sắp tới trên sân Lạch Tray của Hải Phòng được xem là trận đấu rất quan trọng. Nhưng ngay lúc này, Sông Lam Nghệ An lại thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Hậu vệ Vương Văn Huy chấn thương phải nghỉ ít nhất hai tuần. Lê Văn Thành bị chấn thương cánh tay. Trung vệ Hoàng Văn Khánh thì vừa hồi phục chấn thương. Ngoài ra, tuyển thủ trẻ Lê Nguyên Hoàng cũng đang bị đau cơ, không kịp trở lại.

Trong tay HLV Phan Như Thuật lúc này chỉ còn 4 cầu thủ có thể đá gồm trung vệ: Zaracho, Hồ Khắc Lương, Hoàng Văn Khánh và Trần Nam Hải. Nhưng Zaracho mới trở lại sau chấn thương, Khắc Lương thì đã nghỉ thi đấu từ cuối năm ngoái, phong độ là dấu hỏi lớn. Chỉ có Trần Nam Hải đang duy trì được phong độ ổn định. Ở cánh trái, nhiều khả năng cầu thủ trẻ Nguyễn Mai Hoàng sẽ được sử dụng. Dù có thể lực tốt, Mai Hoàng vẫn còn thiếu kinh nghiệm và đôi lúc xử lý thiếu tự tin.

Hoàng Văn Khánh đã có 8 lần ra sân trong đội hình của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Vì thế, sự trở lại của Hoàng Văn Khánh lúc này rất đáng quý. Nếu đủ thể lực ra sân, anh sẽ là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ. Kể từ khi trở lại Sông Lam Nghệ An ở cuối lượt đi V-League 2024/25, Khánh đã ra sân 8 trận và giúp đội bóng có 2 chiến thắng, 4 trận hòa. Trung vệ sinh năm 1995 đã góp công lớn giúp Sông Lam Nghệ An giành được những kết quả tích cực trong hành trình trụ hạng. Với kinh nghiệm của mình, anh được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ Sông Lam Nghệ An thêm chắc chắn.

Để đối phó với một Hải Phòng mạnh mẽ và đá sân nhà, HLV Phan Như Thuật có thể sẽ điều chỉnh chiến thuật. Sông Lam Nghệ An sẽ cố gắng kiểm soát bóng tốt hơn, tránh mất bóng nguy hiểm. Các tiền vệ như Khắc Ngọc, Quang Vinh sẽ đóng vai trò giữ nhịp, hỗ trợ phòng ngự. Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An cũng cần pressing mạnh mẽ từ đầu trận để gây khó cho đối thủ.

Dù gặp nhiều khó khăn, tinh thần chiến đấu là điều mà người hâm mộ Sông Lam Nghệ An luôn tin tưởng ở đội bóng quê hương. Với sự trở lại của Hoàng Văn Khánh, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể hy vọng có điểm ở Lạch Tray.